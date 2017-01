Im Zielraum ist schon morgens um 11 Uhr Volksfeststimmung auszumachen. Die einen genehmigen sich ein Bierchen an der Schneebar, die anderen witzeln, wie sie das «Oberflachser Loch» genau anfahren wollen. «Nicht, dass es dir wie Beat Feuz, gestern in Kitzbühel, geht», sagt einer zu seinem Kollegen und meint damit den Sturz des Schweizers kurz vor dem Ziel – mit Bestzeit.

Genau dieses «Oberflachser Loch», zu Beginn der Rennstrecke, sei ihm fast zum Verhängnis geworden, sagt Fredy Guggenberger. Der Mann mit der Österreicher-Fahne am Helm ist vom Anlass begeistert. Und dass es keine Trainingsabfahrt gegeben hat, kommentiert er so: «Es gelten ja für alle dieselben Regeln.»

Lockere Stimmung vor Aufstieg

Die Stimmung ist äusserst locker, Kinder werfen Scheite ins Lagerfeuer oder schlitteln. Aus den Boxen dröhnt «Lollipop» und «Ohne Krimi geht die Mimi nie ins Bett». Der Speaker kündigt den nächsten Fahrer an. Zwischenzeitlich informiert er die Gäste, wie es Roger Federer am Australian Open, Lara Gut in Garmisch und Daniel Yule in Kitzbühel beim Slalom läuft: «Man muss die Leute schliesslich unterhalten», sagt er.

Je nach Startnummer machen sich die einen früher, die anderen später an den Start. Diesen als «Warm-up» zu bezeichnen, ist leicht untertrieben. Kommt man oben an, weiss man mit Sicherheit, ob noch an der Kondition hätte gefeilt werden müssen. Doch nicht nur die Rennläuferinnen und Rennläufer stapfen durch den Schnee den steilen Hang in Richtung Start hinauf. Familien mit Kinderwagen machen sich ebenso auf den Weg, wie Leute mit Hunden. Es wird fotografiert und diskutiert, jeder Lauf kommentiert.

Letztmals vor 14 Jahren passte das Wetter und die Piste konnte präpariert werden. «Man muss schon spontan und flexibel sein», erklärt Christoph Meier, Präsident des organisierenden TV Thalheim. «Am letzten Samstag ist der Entscheid zur «Chabishornabfahrt» gefallen und seither waren wir jeden Abend ab 19 Uhr hier, um Schnee herzuführen und die Piste zu präparieren.» Viele aktive TV-Mitglieder waren in die Vorbereitungen involviert, genauso wie Ehemalige und Freunde aus Oberflachs.