Sie sieht aus, als wäre sie einem Manga entsprungen. Unnatürlich grosse Augen, zarte, blasse Haut, ein kleiner Mund – Venus Isabelle Palermo ist eine lebendige Puppe. Auf den Social-Media-Kanälen nennt sie sich Venus Angelic – engelhafte Venus. Ihre Fans verzückt sie mit Schminkanleitungen oder Videos zu ihrem Alltag.

Es sind vor allem asiatische Mädchen, vornehmlich aus Japan, die der menschgewordenen Puppe auf Social Media folgen. Ihre Karriere startete im März 2012, als sie das Video «How to look like a doll» (zu Deutsch: Wie man wie eine Puppe aussieht) auf der Videoplattform Youtube hochlud. Das Video zählt heute fast 15 Millionen Aufrufe, ihr Account hat knapp 1,4 Millionen Abonnenten.

Die bald 20-Jährige wurde in Brugg geboren und verbrachte einen Teil ihrer Kindheit in der Prophetenstadt. Mit ihrer Mutter Margaret Palermo, einer gebürtigen Ungarin, verliess sie später die Schweiz Richtung London.