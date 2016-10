Die Möbel, die die Bewohner nicht mehr wollen, werden im Februar an einer Art Messe ausgestellt. «Dann können die Mitarbeitenden schauen, was sie gerne möchten», sagt Hanspeter Müller. «Allerdings dürfen sie nur eine gewisse Anzahl Möbel mitnehmen und diese auch nicht weiterverkaufen.» Die Gastro- und Pflegemöbel, also beispielsweise die speziellen Betten, werden von Hiob international und der «Aktion für verfolgte Christen und Notleidende» (AVC) abgeholt und in Schwellen- sowie Entwicklungsländer abgegeben.

Die Zügelaktion dauert noch bis zum Freitag. Dann kommen auch die Fernseher aus den Zimmern. Aus diesem Grund wurde das Aktivierungsprogramm für die Zügelzeit stark ausgebaut, damit die Menschen so gut wie möglich beschäftigt sind. Dafür wurden auch sämtliche freiwilligen Mitarbeitenden aufgeboten. Die Bewohnerinnen und Bewohner dürfen dann am 2. November ihre neuen Zimmer beziehen.