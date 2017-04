Die Regionalpolizei (Repol) Brugg schaffte die mobile Videokamera für rund 8000 Franken unter anderem an, um das Litteringproblem in der SBB-Unterführung an der Schöneggstrasse in Brugg zu bekämpfen. Ab Juni 2015 setzte die Repol die Kamera aber vorwiegend zur Überwachung des neuen Fahrverbots an der Habsburgerstrasse ein, was teilweise für böses Blut im Westquartier sorgte.

Seit Frühling 2016 wird – zum Ärger vieler Berufsschüler und Studenten – das Fahrverbot am Stahlrain erfolgreich mit der mobilen Kamera überwacht. «Im Jahr 2016 mussten insgesamt 2500 Fahrzeuglenker registriert werden, die das Fahrverbot am Stahlrain Richtung Stadt missachtet haben», sagt Repol-Chef Heiner Hossli. Die grosse Zahl der Übertretungen bestätige die Notwendigkeit der getroffenen Massnahme. «Diese Überwachung erfolgt in einem Gebiet, wo wegen der vorhandenen Schulanlagen und des Mülimatt Aarestegs viele Schüler und Velofahrer unterwegs sind», fährt Hossli fort. Mittlerweile zeige die Massnahme auch Wirkung. Das Fahrverbot werde zunehmend weniger missachtet. Gebüsst wurden die Verkehrssünder jeweils mit 100 Franken. Somit resultierten letztes Jahr allein von diesem Strassenabschnitt Einnahmen von einer Viertelmillion Franken für die Stadtkasse.

Reglement macht stutzig

Wer das entsprechende Reglement auf der Website der Stadt Brugg liest, wird allerdings stutzig. Dort steht, die mobile Videoüberwachung diene dem Zweck, «Delikte gegen Leib und Leben, Sachbeschädigungen sowie grobes Littering zu verhindern beziehungsweise zu ahnden und damit zur Förderung der Verkehrssicherheit beizutragen». Im älteren Reglement zur Videoüberwachungsanlage in der Brugger Altstadt steht allerdings der Zusatz: « … zur Förderung der Verkehrssicherheit die Übertretung der Signalisationen zu verhindern und zu ahnden».

Auf die Frage, warum die Einhaltung des Fahrverbots nicht wie beim Altstadt-Reglement als Zweck für die mobile Videoüberwachung aufgeführt ist, sagt Repol-Chef Hossli: «Die Polizei stützt sich beim Kameraeinsatz auf die gesetzlichen Grundlagen des Schweizerischen Strassenverkehrs- und des Aargauischen Polizeigesetzes sowie des bewilligten Videoreglements ab.»

Das Wording in den verschiedenen Standort-Anhängen stehe im Ermessen der zuständigen Behörde, also des Brugger Stadtrats. «Der Datenschutz verlangt nur den Hinweis auf die Videoüberwachung und die Angabe der Auskunftsstelle; zusätzliche Informationen erfolgen schon seit einigen Jahren freiwillig», betont Heiner Hossli. Beim Standort am Stahlrain habe bei der Prüfung des Gesuchs sogar eine Begehung der Örtlichkeiten stattgefunden.

Wegen der vielen Fahrverbotsmissachtungen wurde die mobile Kamera im Jahr 2016 an keinem anderen Standort eingesetzt. Laut Reglement wäre nur noch ein Einsatz an der Habsburgerstrasse möglich gewesen. Ob weitere Kameras beschafft werden müssen, werde sich je nach Entwicklung und Verkehrsführungen zeigen, hält der Repol-Chef fest.