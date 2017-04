Seit rund drei Jahren kann das Altersheim Schenkenbergertal in Schinznach-Dorf seinen Bewohnern einen ganz speziellen Service anbieten: Mindestens zweimal wöchentlich haben Rollstuhlfahrerinnen und -fahrer die Möglichkeit, mit einem Velo auszufahren. Ein Team von Freiwilligen ist dafür besorgt, dass die Altersheimbewohner, die nicht mehr mobil sind, einen Ausflug in die nähere Umgebung machen können. Das ist dank des Rollstuhlvelos – ein speziell konzipiertes Elektrofahrrad – möglich.

Der Rollstuhlfahrer wird auf eine Plattform, die vorne am Velo befestigt ist, positioniert und angegurtet. Am Dienstagnachmittag führte Peter Hürlimann, einer der freiwilligen Velofahrer, gemeinsam mit Alice Bähler vor, wie das geht. Die Altersheimbewohnerin, die am Dienstag ihren 89. Geburtstag feierte, kam so zu einer Frühlingsausfahrt. Initiiert hat dieses Angebot Emmi Wernli aus Thalheim. Die 62-Jährige ist für die Koordination der Freiwilligenarbeit im Altersheim Schenkenbergertal zuständig.

Velo ist im ganzen Tal bekannt

Vor gut zehn Jahren sah sie erstmals an einem Tag der offenen Tür eines Altersheims im Kanton Luzern ein Rollstuhlvelo. «Ich sagte mir: ‹Das brauchen wir bei uns auch!›», erinnert sich Emmi Wernli. Doch die Anschaffung des rund 10 000 Franken teuren Gefährts passte damals nicht ins Budget. Als das Altersheim dann die Rechtsform in eine AG verwandelte, entstand der Gönnerverein Pro Alters- und Pflegeheim Schenkenbergertal. Dank den Mitgliederbeiträgen, Spenden und Sponsoren war es dann möglich, das Rollstuhlvelo anzuschaffen. Heute ist das Rollstuhlvelo im ganzen Schenkenbergertal bekannt. Die Ausflüge sind für die Bewohner ein Highlight, von dem sie schwärmen. «Für die Menschen ist es ein Erlebnis, wieder einmal den Fahrtwind auf der Wange zu spüren», sagt Emmi Wernli. «Viele jauchzen regelrecht, wenn sie unterwegs sind.»