Die Studentenverbindung «Die Habsburger» wurde am 20. November 1966 auf dem Schloss Habsburg gegründet. Präsident der Gründungskommission war Richard Thaler v/o Gallo, der aber selber kein Mitglied der «Die Habsburger» war oder ist. Seit dem Sommer 1967 ist die Verbindung als 57. Sektion dem Schweizerischen Studentenverein angeschlossen.

Zugelassen waren zu Beginn nur katholische Studenten, mittlerweile spielt die Religionszugehörigkeit eine sekundäre Rolle. Die Altherrenvereinigung wurde am 4. Juli 1969 gegründet. Die Farben der Studentenverbindung «Die Habsburger» sind Rot, Weiss und Grün. Das Wappentier ist der Löwe. Bezüglich Namen der Verbindung kam es zu Diskussionen.

Vorgeschlagene Namen waren: Habsburger, Vindonisser und Arener. Man entschied sich letztlich einstimmig für Habsburger, schon nur aufgrund der geschichtsträchtigen Verbindung zu diesem Namen. Als erstes Stammlokal wurde das Restaurant Zum scharfen Eck in Brugg ausgewählt. In der Folge wechselte die Lokalität immer wieder. Später war es das «Rote Haus», dann das Restaurant Vindonissa oder die «Linde» in Windisch. Seit deren Abbruch ist die «Sonne» in Windisch Stammlokal.

Noch heute finden an den Freitagabenden dort Stammabende der Aktiven statt. Die Vereinsfahne wird für das 50-Jahr-Jubiläum erneuert. Darauf zu sehen sein wird der Schriftzug «Die Habsburger», der Löwe, der Zirkel (Wappensymbol) sowie in einer Form das Wasserschloss. Mehr wird nicht verraten. (JAM)