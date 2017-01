Seit langem habe in der Stadt Brugg der Wunsch nach einem Stadtsaal bestanden, heisst es im Buch «Visionmitte», das den schwierigen Kampf für den Hauptsitz der Fachhochschule Nordwestschweiz in Brugg-Windisch aufzeigt. Aus dem Stadtsaal wurde der Campussaal, an dem sich auch die Gemeinde Windisch beteiligte. Noch vor der Saal-Eröffnung musste das Stimmvolk von Brugg und Windisch über eine Verdoppelung der Betriebsbeiträge abstimmen. Offiziell lautete die Begründung dafür, die Verantwortlichen seien zuerst davon ausgegangen, dass die Abschreibungen in den ersten fünf Betriebsjahren noch nicht berücksichtigt werden müssen. Ein involvierter Lokalpolitiker sagte später hinter vorgehaltener Hand, dass man den Stimmbürgern bei der ersten Vorlage zu den Betriebsbeiträgen bewusst Sand in die Augen gestreut hatte. Schliesslich wollte man das prestigeträchtige Vorhaben nicht nochmals gefährden.

Der Betrieb des Campussaals hat die Stadt Brugg bisher gut 1,1 Mio. Franken und die Gemeinde Windisch rund 0,6 Mio. Franken gekostet. Geld, das man auch für andere Projekte hätte verwenden können. Für die bevorstehende Abstimmung sind die Verantwortlichen gut beraten, mit offenen Karten zu spielen und aufzuzeigen, wie die Auslastung des Campussaals verbessert und das Betriebsdefizit verringert werden soll.

Trotz der grossen finanziellen Belastung hat der multifunktionale Campussaal der Region Brugg auch viele zufriedene Gäste beschert. Und dass die Fussball-Gala von Baden nach Brugg-Windisch geholt werden konnte, ist doch auch ein gutes Zeichen.