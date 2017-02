Seit der Eröffnung des Campussaals im Herbst 2013 haben 71 000 Personen einen Kulturanlass, eine Versammlung oder einen Kongress im zentral gelegenen Veranstaltungsort in Brugg-Windisch besucht. Co-Geschäftsleiterin Kathrin Kalt blickt auf ein intensives 2016 zurück. Die Zahl der Veranstaltungen konnte erneut gesteigert werden und umfasste letztes Jahr 66 Anlässe (siehe Grafik). Auch die Besucherzahl war mit 24 030 Personen so hoch wie noch nie (Vorjahr: 22 398). Im Durchschnitt nahmen bisher 341 Gäste an einem der insgesamt 207 Events im Campussaal teil.

Bevölkerung als Zielgruppe

Meistens handelte es sich bei den Anlässen um Kongresse, Tagungen oder Versammlungen. Sieht man sich den Branchen-Mix genauer an, so kommen am meisten Kunden aus dem Bereich Bildung und Forschung, gefolgt von Verbänden. An dritter Stelle stehen Behörden und Politik sowie knapp dahinter Banken und Versicherungen. Als Besonderheiten im letzten Jahr erwähnt Kathrin Kalt fünf Hochzeitsfeiern, eine Abdankungsfeier, das VIP-Package der Oper Schenkenberg sowie die beiden Eigenveranstaltungen «Campussaal Varieté» und «Campussaal Winter-Night».

Das «Campussaal Varieté» wird im Herbst 2017 wiederholt. Zielgruppe ist laut Kathrin Kalt die Bevölkerung von Brugg und Windisch sowie aus der Region. Das Gleiche gilt für die Kulturnacht der Vereine aus der Region Brugg, die erstmals am 17. und 18. März über die Bühne gehen wird. Der Eintritt ist kostenlos.