Die Sondierbohrungen der Nationalen Genossenschaft für die Lagerung radioaktiver Abfälle (Nagra) sorgt seit Monaten für Diskussionsstoff in den betroffenen Gemeinden – auch in Effingen. «Da die Nagra-Aktivitäten die Bevölkerung sensibilisieren, hält es der Gemeinderat für richtig, die Stimmbürgerschaft zur Meinungsäusserung einzuladen», heisst es in der Vorlage für die kommende Gemeindeversammlung.