Zugegeben, wer Ferienpläne schmiedet, denkt nicht unbedingt an Rumänien. Das möchte die gebürtige Rumänin Alina Hauser, die seit acht Jahren in der Schweiz lebt, ändern. «Ich will ein anderes Bild von Rumänien vermitteln», sagt die 39-Jährige. Die Wahl-Aargauerin weiss, dass ihr Heimatland in der Schweiz einerseits nicht immer einen guten Ruf geniesst. «Aber es ist im Vergleich zu anderen europäischen Staaten auch unbekannt», fährt sie fort. Auf der anderen Seite kennt sie Schweizer, die Rumänien besucht haben und von der Reise zu einem unterirdischen Salzsee oder einer Bärenhöhle sowie der Gastfreundschaft schwärmen.

Alina Hauser ist überzeugt, dass diese Destination in Osteuropa als Nische ein grosses Potenzial in der Schweiz hat. Das Rüstzeug zu ihrem noch jungen Unternehmen hat sie sich bei einem Wirtschaftsstudium an der Hochschule Luzern geholt. In ihrer Masterarbeit ging sie der Frage nach, ob es sich lohnen würde, rumänischen Wein in die Schweiz zu importieren. Was kam dabei heraus? «Nein, das kann heute noch nicht funktionieren», sagt sie wie aus der Pistole geschossen und lacht.

Austausch mit Bevölkerung

«Aber wer weiss, vielleicht werden ja künftig Touristen rumänischen Wein von ihrer Reise in die Schweiz mitnehmen», fährt Alina Hauser fort. Ihr Ziel ist nämlich, massgeschneiderte Reisen für Gruppen ab vier Personen zu organisieren und zu begleiten. Vor Ort arbeitet sie mit lokalen Agenturen zusammen. «Diese kennen die Bauern, das Kleingewerbe und die Unterkünfte besser als ich», sagt die Mutter eines Sohnes. Neben Hauser wird eine weitere Person die Gruppe begleiten.