Das letzte Postauto von Brugg Bahnhof nach Brugg Bodenacker fährt an Werktagen um 20.35 Uhr und an Samstagen und Sonntagen bereits um 20.05 Uhr. Janine Iten, die seit gut zwei Jahren am Ende des Westquartiers wohnt und viel mit den öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs ist, stört sich an diesem reduzierten Fahrplan. Wenn die 30-Jährige später nach Hause will, hat sie die Wahl zwischen einem Fussmarsch von 20 Minuten, dem Velo oder einer Taxifahrt, die sie rund 15 Franken kostet.