Am Freiatgabend hat der Einwohnerrat Brugg in einem ersten Schritt einen jährlich wiederkehrenden Verpflichtungskredit von maximal 352'000 Franken als Betriebsbeitrag für den Campussaal für die Jahre 2018-27 bewilligt. Am nächsten Mittwoch entscheidet der Einwohnerrat Windisch. Dort beantragt der Gemeinderat einen Kredit von jährlich maximal 190'000 Franken für die Periode 2018-22. Bei Annahme geht das Geschäft weiter zum Brugger Stimmvolk, das am 21. Mai an der Urne entscheiden wird. In Windisch ist keine Volksabstimmung vorgesehen, da der wiederkehrende Betrag in der Kompetenzsumme von 250'000 Franken des Einwohnerrats liegt. (CM)