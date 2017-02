Diese Meldung hat hohe Wellen geworfen: Im Frühling 2015 lancierte die Brugger Energieversorgerin IBB das Projekt «IBB-Strombojen». Viel Wasser ist seither die Aare hinuntergeflossen – die Strömungsturbinen zur Stromproduktion aber sind nach wie vor nicht installiert.

Philippe Ramuz, Projektleiter und Geschäftsleiter Netz-Dienstleistungen bei der IBB, hat die Hoffnung – noch – nicht aufgegeben, dass diese schweizweit erste Pilotanlage dereinst erstellt werden kann.

Die Schwierigkeiten: Einerseits hängt die Realisierung vom Ausgang der Abstimmung «Energiestrategie 2050» ab. Bei einer Annahme des Referendums werden Kleinwasserkraftwerke ab 2018 neu erst ab einer Leistung von 1 Megawatt gefördert. Die erwartete Leistung des IBB-Strombojen-Projekts beträgt aber nur 420 Kilowatt.

Andererseits müsse aufgezeigt werden, erklärt Ramuz weiter, dass die Strombojen keine Gefahr darstellen für die Schwimmer und Bootsfahrer. Weil es hierzulande nichts Vergleichbares gebe, sei es ein nicht ganz einfaches Unterfangen, diesen Sicherheitsnachweis zu erbringen, stellt der Projektleiter fest. Der Kanton hat eine Frist gesetzt bis Mitte Jahr.

Augenschein vor Ort

Die Verantwortlichen der IBB werden in einem nächsten Schritt Ende März nach Österreich reisen. Der dort ansässige Hersteller der Strömungsturbinen hat bereits vor rund zehn Jahren einen Prototyp in Betrieb gekommen. Ab November 2011 absolvierte eine erste grosse Stromboje einen Langzeittest in der Donau. Umfangreiche Messungen wurden durchgeführt, die Schwächen ausgemerzt, die Details verbessert und vereinfacht, der Wirkungsgrad gesteigert. Jetzt plant das Unternehmen einen Strombojen-Park.

Vor Ort wollen die Vertreter der IBB einen Augenschein nehmen von der Montage. Auch wenn die Situation nicht ganz mit dem Gebiet im Wasserschloss vergleichbar sei, ist Ramuz zuversichtlich, dass belegt werden kann, dass ein Nebeneinander von Strombojen sowie Schwimmern und Bootsfahrern problemlos möglich ist.

Strom für 400 Haushalte

Optisch erinnern die Strömungsturbinen an Flugzeugtriebwerke. Sie sind rund 11 Meter lang und weisen einen Rotordurchmesser von 2,5 Metern auf. Zwischen Casinobrücke und Aaresteg sollen sechs Stück in die Aare gelassen und an der Flusssohle befestigt werden.

Die Strombojen kommen ohne Staumauern, Schleusen oder Dämme aus und nutzen die Fliessgeschwindigkeit des Wassers. Über ein Unterwasserkabel werden sie an das Netz angeschlossen und versorgen über 400 Haushalte mit Strom. Der Vorteil: Durch konstante Strömungsverhältnisse ist die Stromproduktion stabil.

Im November 2015 reichte die IBB beim kantonalen Departement Bau, Verkehr und Umwelt (BVU) ein Konzessionsgesuch für die Nutzung von sechs Strombojen in der Aare für 40 Jahre ein. Vorgesehen ist ein Monitoring-Programm, um einen allfälligen Einfluss auf die Laichplätze und das Verhalten der Fische zu beobachten und zu dokumentieren. Insgesamt gingen fünf Einsprachen gegen das Vorhaben ein. Die Inhalte der Einsprachen wurden in der Folge geprüft und die Gespräche mit den Beteiligten gesucht.