Das temporäre Eisfeld beim Campus sei grundsätzlich eine tolle Sache, sagt Energieingenieur Heini Glauser aus Windisch. Trotzdem gerät er ins Grübeln.

von Michael Hunziker

Gross ist die Freude, rege das Interesse: Der «Campus Ice Dream» bei der Fachhochschule in Brugg-Windisch begeistert die Besucher. Das muntere Treiben gefällt auch Heini Glauser aus Windisch. Als der Energieingenieur jüngst aber am temporären Eisfeld vorbeikam, stutzte er.

Auf der einen Seite steht das Kühlaggregat. Es liefert die Kälte für das Eisfeld und gibt die Abwärme, die bei diesem Prozess anfällt, mit Ventilatoren auf der Oberseite direkt an die Umgebung ab. «Es handelt sich um das gleiche Prinzip wie bei einem Kühlschrank: Wo Kälte produziert wird, entsteht auch Wärme», erklärt Glauser.

Auf der gegenüberliegenden Seite ist das stolze Chalet aufgebaut, in dem die Gäste Fondue und Raclette geniessen und sich mit einem Punsch oder Glühwein aufwärmen können.

Direkt beim Holzbau befindet sich die Heizung, die warme Luft ins Innere bläst und damit für angenehme Temperaturen und eine heimelige Atmosphäre sorgt. «Es wäre doch ein einfaches», stellt Glauser fest, «die vorhandene Abwärme vom Kühlaggregat permanent zum Chalet zu leiten und zum Heizen zu verwenden. So könnte Energie gespart werden.»

Clevere Köpfe wären da

Auf dem Fachhochschul-Campus habe es viele clevere Köpfe, die sich mit den Fragen und Problemen rund um das Thema Energie beschäftigen und sich mit den technischen Komponenten bestens auskennen, fährt Glauser fort. «Es hätte bestimmt eine intelligente Lösung gefunden, das hier vorhandene Potenzial noch stärker genutzt werden können», steht für den Windischer fest.

Seinen Einwand versteht er übrigens nicht als Kritik, sondern als konstruktiven Anstoss. Denn grundsätzlich, betont er, sei das Eisfeld-Projekt eine geniale Sache, für die Besucher sowieso, aber auch für die Dozenten und – selbstverständlich – für die Studierenden. Das Vorgehen unter dem Motto «learning by doing» sei sehr sympathisch.

Positive Bilanz, trotz Verbrauch

Schade ist nach Glausers Dafürhalten einzig, dass die technischen Komponenten abgeschirmt hinter Abschrankungen versteckt sind. «Gerade hier bei der Fachhochschule wäre spannend, diese Einrichtungen zu zeigen, vielleicht sogar die Funktionsweise zu erklären.»

Zurück zur Energie: Auch wenn der Betrieb der Anlage solche brauche, könne die Gesamtbilanz doch positiv ausfallen, fügt Glauser an. Denn es komme auf den Standpunkt an.

Will heissen: «Geniessen die Leute die Winterstimmung vor der Haustüre und fahren dafür nicht extra in die Berge, dann ist dieses temporäre Eisfeld aus ökologischer Sicht am Schluss ein Gewinn.»

Auf die Frage, warum die Abwärme, die mit dem Kühlaggregat anfällt, nicht zum Heizen des Chalets verwendet wird, war gestern Donnerstag von der Fachhochschule keine Antwort zu erhalten.

Und ob diesem Umstand bei einem nächsten «Campus Ice Dream» besondere Beachtung geschenkt wird, war ebenfalls nicht in Erfahrung zu bringen. Die Verantwortlichen waren weder per E-Mail noch per Telefon erreichbar.