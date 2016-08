Wähen in Variationen, Huhn Kalkutta, Borschtsch und «Auflauf à la Zulauf» von Familie Zulauf: Das sind die Spezialitäten der Bewohnerinnen und Bewohner der Brugger Altstadt, die am diesjährigen Kulinarium am 3. September in der Hofstatt aufgetischt werden. Etwa ein Dutzend freiwillige Helfer rund um Elisabeth Brönnimann vom Quartierverein Altstadt organisieren jährlich das kulinarische Spektakel in der Hofstatt. Früher war es noch der Spaghetti-Treff. Dieser war jedoch langsam «ausgeleiert», erklärt Brönnimann. Aus diesem Grund entstand vor vier Jahren die Idee des Kulinariums. Der Anlass soll die Vernetzung sowohl innerhalb des Vereins als auch über diesen hinaus verstärken.

Von Polizisten zu Hausbesitzern

Jedes Jahr werden andere Gruppierungen angefragt, die den Gaumen der Besucher mit ihren Menüs verwöhnen sollen. In den vergangenen Jahren waren dies beispielsweise Menschen, wie zum Beispiel Polizisten, die in der Altstadt arbeiten oder Menschen wie Fatima Minko, die ausländische Spezialitäten kochten. Am 4. Kulinarium sind die Hausbesitzerinnen und Hausbesitzer der Altstadt mit ihren Kreationen gefragt. Abgerundet wird das Kulinarium dieses Jahr durch einen musikalischen Beitrag von Profisänger Markus J. Frei. Leute zu finden, die jeweils am Kulinarium mitmachen, ist laut Brönnimann nicht schwer. An Ideen für kommende Kulinarium–Anlässe mangelt es ihr ebenfalls nicht. «Das nächste Mal kochen vielleicht Leute mit grünen Socken oder jene von der Zeitung», scherzt Brönnimann.

Das Kulinarium erhielt bis anhin ausschliesslich positive Resonanz, erzählt sie weiter. Erwartet werden zirka 90 Besucher. Um 8 Uhr beginnen die Vorbereitungen, bevor um 11 Uhr bereits Getränke angeboten werden. Offen ist das Buffet ab 11.30 Uhr. Neben den normalen Portionen können sich die Gäste mit einem Degustationsmenü für 10 Franken, das aus zweierlei Spezialitäten besteht, verwöhnen lassen. Brönnimann hofft, dass auch dieses Jahr Menschen kommen, die neugierig auf die Köche sind und sich vom Fest für alle Sinne begeistern lassen. (TiH)

Kulinarium am Samstag, 3. September, ab 11 Uhr in der Hofstatt Brugg.