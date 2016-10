Die schönsten Routen für Herbstspaziergänge in der Region

Bei einem schönen Herbstspaziergang können die Bäume, die ihr Blätterkleid nun neu eingefärbt haben, bewundert werden. In der Region gibt es dafür einige geeignete Routen. «Für einen Herbstspaziergang würde ich den Wasserschloss-Panoramaweg empfehlen», sagt Verena Rohrer, Leiterin Brugg Regio. Das Wasserschloss sei ein einmaliger Naturraum von nationaler Bedeutung und ein Erlebnis, dort entlang zu wandern. Man könne auf den Bruggerberg steigen und eine herrliche Aussicht auf die Flusslandschaft sowie das Gebenstorferhorn geniessen. «Dabei kann weitherum der Herbst eingeatmet und prächtig gesehen werden», sagt Rohrer. Ebenfalls sei es keine Seltenheit, dass man am Bruggerberg auf Gämse stösst. «Die Vögel sind entlang dem Wasserschloss ausserdem noch munter am Zwitschern», sagt sie weiter. Dank der vielfältigen Bäume den Weg entlang lassen sich die Farben des Herbstes geniessen und an den Bäumen verschieden ablesen. Seit kurzem sei der Panoramaweg ausserdem mit Start am Bahnhof oder beim Sportplatz Brugg im Schachen komplett aussignalisiert. Deshalb sei es nun möglich, für die rund 10 Kilometer lange Wanderung den Wegweisern folgen zu können. «Auch typisch für unsere Region sind die vielen Rebberge», weiss Rohrer. Diese können am besten bei der Besteigung des Gebenstorfer Horns betrachtet werden.