Tempo 30 in den Quartieren können sich die Brugger durchaus vorstellen, eine flächendeckende Einführung aber nicht. Zu diesem Ergebnis kommt die Umfrage, die von der FDP-Stadtpartei lanciert worden war. Präsident Titus Meier freut sich über das Echo. Gegen 400 Bogen seien ausgefüllt und zurückgeschickt worden. Das Verdikt nach der Auswertung der Antworten, fügt er an, sei klar: 70 Prozent befürworten Tempo 30 in den Quartieren. Für eine Geschwindigkeitsreduktion im Zentrum sprechen sich 60 Prozent aus. Genauso viele aber lehnen eine flächendeckende Einführung ab.