Dass die beiden Webseiten nach der Ausstrahlung der Folge so viele Besucher anlockten, verdankt der Verein dem prominenten Auftritt der Internet-URL in der Folge. Das deutsche Lied «Am Brunnen vor dem Tore» bringt das Team um Luc Conrad nämlich auf eine heisse Spur. Weil im Liedtext nämlich die Rede von einer Linde ist, suchen die Ermittler im Internet nach weiteren Hinweisen und stossen auf die Webseite des berühmten Baums in Linn.

In der Folge ist von Linn allerdings nicht nur die berühmte Linde zu sehen. Die Aufnahmen zeigen auch Mike Müller alias Bestatter Luc Conrad auf dem Platz vor dem Haus von Heiri Kohler, dem ältesten Linner Einwohner. Die Dreharbeiten gingen im letzten Sommer sowie Mitte September über die Bühne.