Auch das Wappen der Familie Jäger prangt an einem der Kirchenfenster. Diese lebten gegenüber vom Haus Güggel, im Roten Bären. 1870 wurden die Belarts und die Jägers eins, als Johanna Zumsteins Urgrossvater Marie Jäger heiratete. 2011 brachte diese Liaison der Familie ungeahnte Ehren ein. Als Nachfahren des «Retters des europäischen Weinbaus» waren Johanna Zumstein und Bruder Peter Belart zu einer Ausstellungsvernissage in Neosho/Missouri eingeladen.

Nach Neosho waren die Brüder Maries, Hans und Hermann Jäger, im 19. Jahrhundert ausgewandert und betrieben dort Landwirtschaft. «Hermann war der Tüftler der Familie und züchtete in Amerika Rebsorten, die gegen die Reblaus resistent waren», erzählt die Stadtführerin. Nach Europa exportiert sicherten diese dort die Existenz Tausender von Winzern. 1888 verlieh Frankreich Hermann den Orden «La Croix de Chevalier du Mérite Agricole». Zu Reichtum und Glück brachten es die Brüder in Amerika dennoch nicht. Die Prohibition versauerte ihnen das Weingeschäft. So nahmen sich beide das Leben.

Brugg und Amerika

Selbstmord, Tuberkulose, spanische Grippe – die Geschichte der Familie Belart-Jäger hat alles, was das Publikum an diesem Samstagnachmittag fesselt. «Sie ist nicht unbedingt reich an Happy Ends», sagt die Stadtführerin. Aber wie keine Zweite verwebt sie das Lokale mit dem Globalen, Brugg mit Amerika. Sie hat der Familie Belart-Zumstein mit den Nachfahren der beiden unglücklichen Amerika-Auswanderer neue Freunde beschert. Und sie kann mit Johann Heinrich Pestalozzi einen echten Promi vorweisen.

Teilnehmerin Claudia Mayr ist nach 90 Minuten fast traurig, dass die Führung zu Ende ist. Für sie, vor anderthalb Jahren zugezogen und sehr interessiert an Historie, steht die eigene Familiengeschichte in Brugg erst noch am Anfang.