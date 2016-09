Es war der wohl grösste Sieg in der Vereinsgeschichte von Handball Brugg. Der 2.-Ligist spedierte in der ersten Runde des Schweizer Cups den Nationalliga-B-Vertreter Chênois in der eigenen Halle mit 28:25 aus dem Wettbewerb. Dieser Exploit war umso schöner, weil er absolut unerwartet kam. Selbst für Trainer Stefan Richner.

«Nach der Vorbereitung im Sommer, wo wir viele Absenzen hatten, wussten wir nicht genau, wo wir stehen. In der Cup-Vorrunde wären wir gar fast an einem 3.-Liga-Team gescheitert. Daher kam der Sieg gegen Chênois völlig überraschend, obwohl wir wussten, dass wir viel Potenzial haben», sagt Richner, der einst in Brugg das Handballspielen erlernt hatte, später zehn Jahre für die erste Mannschaft aufgelaufen war und nun als Trainer an der Seitenlinie steht.

Kein absolutes Spitzenteam

Nach dem Exploit gegen die Genfer hat man bei Handball Brugg gehofft, in der zweiten Runde des Schweizer Cups eine absolute Spitzenmannschaft aus der Nationalliga A zugelost zu bekommen. Am liebsten Kadetten Schaffhausen oder Wacker Thun. Diese Hoffnung wurde aber nicht erfüllt.

Der Gegner heisst SG Horgen und spielt in der Nationalliga B. Kein ganz grosser Name also, aber das ändert nichts daran, dass der Sechzehntelfinal vom kommenden Freitag für die Brugger Handballer ein ganz besonderes Spiel wird. Wenn es nach Trainer Stefan Richner geht sogar «das wichtigste Spiel der Vereinsgeschichte».

Doch ausgerechnet bei diesem Highlight wird der Trainer nicht dabei sein können. Stefan Richner hat mit seiner Familie zehn Tage Urlaub in Fuerteventura gebucht. «Wir wollten eigentlich am Dienstag spielen, letztendlich hat sich jedoch kein anderer Termin finden lassen als der Freitag», sagt Richner. «Aber das zeigt auch unsere Realität: Wir haben eine gute Mannschaft mit viel Potenzial, aber wir sind nicht so professionell organisiert wie Teams aus den höheren Ligen. Deshalb haben die Ferien mit der Familie bei uns Vorrang, auch wenn das wichtigste Spiel überhaupt ansteht.» Statt Stefan Richner wird nun Michael Ott, der mit der Mannschaft jeweils die Freitagstrainings absolviert, im Cupspiel gegen Horgen an der Seitenlinie stehen.

Vorbereitung läuft wie sonst

Auch ohne ihren Trainer wollen die Brugger Handballer ihre Haut so teuer wie möglich verkaufen und dem nächsten oberklassigen Kontrahenten ein Bein stellen. Dafür muss aber erneut das ganze Team über sich hinauswachsen.

Keine einfache Aufgabe, denn Horgen wird sich davor hüten, die Brugger nach deren Exploit gegen Chênois zu unterschätzen. «Das Wichtigste ist, dass wir diszipliniert spielen und locker bleiben. Wir dürfen uns nicht verkrampfen, nur weil es ein grosses Spiel ist», sagt Richner.

Genau aus diesem Grund ändert der Trainer auch in der Vorbereitung nichts im Vergleich zu einem normalen Spiel. «Sich anders vorzubereiten, nur weil ein wichtiges Spiel ansteht, geht garantiert schief. Wenn man das tut, bricht man mit den Gewohnheiten der Spieler. Wir werden uns also so vorbereiten wie immer», so Stefan Richner. Vielleicht ist genau dies das Erfolgsrezept und Handball Brugg kann auch ohne seinen Trainer einen weiteren Exploit landen.