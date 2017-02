Gewissenhaft sammelte eine Bruggerin an ihrem Arbeitsplatz die alten CDs zur fachgerechten Entsorgung in einem grossen Sack. Als sie das Informatikzubehör am letzten Samstag im Wildischachen abgeben wollte, fiel ihr ein, dass man bei der Daetwiler AG nun eine Jahresgebühr von 30 Franken für das Benutzen des Entsorgungsparks bezahlen muss. In der Folge entschied sie sich für den benachbarten Anbieter Kosag. «Brauchen Sie den Sack noch?», fragte dort der Mitarbeiter. «Ja», lautete die Antwort.

Mit Teppichen entsorgt

Dann sei der Kosag-Mitarbeiter auf das kleine Treppchen vor dem grossen Container gestiegen und habe die vielen CDs zum Verbrennungsmüll geschüttet, erzählt die Kundin ein paar Tage später und kann das Erlebte kaum fassen. Als sie einen Blick in den Container warf, habe sie eine Schranktüre mit Spiegel, Teppiche und weiteren Mischmüll gesehen. Alles Sachen, die in die Verbrennung gehen. Nun fragt sich die Bruggerin, warum sie sich all die Mühe machte, die CDs – ohne Hüllen – zu sammeln und separat zu entsorgen.

Auf Nachfrage der az sagt Geschäftsführer Dominik Stahel der zuständigen Kosag Transport AG: «Mit der Partnerschaft von Sens sowie Swico führen wir sämtliche elektronische Geräte und CDs dem Recycling zu. Wir nehmen alle elektronischen Geräte kostenlos entgegen.» Falls behauptet werde, dass ein Gegenstand einem falschen Kanal zugeführt wurde, sei dies ein mögliches Fehlverhalten eines Mitarbeiters, das man logischerweise entschuldigen müsse. «Nach Abklärung sind wir uns aber keiner Schuld bewusst», so Stahel weiter.

Bei einem Augenschein vor Ort zeigt er den für CDs vorgesehenen Behälter mit Holzrahmen, in welchem die Sammlung der Unterhaltungselektronik stattfindet. Daneben steht der grosse grüne Presscontainer, in dem laut der Kundin die CDs gelandet sein sollen. Der eher kleine Entsorgungsplatz sei zwar nicht das Kerngeschäft von Kosag, dennoch sei es dem Unternehmen ein Anliegen, den Kunden diese Dienstleistungen – grösstenteils – kostenlos anbieten und so einen Beitrag für eine möglichst intakte Umwelt leisten zu können. «In Brugg sind wir mit diesem Bereich als Erster aufgetreten und haben seither keine diesbezüglichen Reklamationen erhalten», betont der Geschäftsführer.

Recycling lohnt sich ökonomisch

Bei der Daetwiler AG nebenan werden die CDs vollständig getrennt gesammelt. «Wir sammeln diese Fraktion und geben sie einem Partner von uns zum Weiterverarbeiten weiter», sagt Geschäftsführer Renato Blunier. «CDs bestehen aus zwei bis drei verschieden Kunststoffen, bei welchen sich das Wiederverwerten aus ökologischen und ökonomischen Gründen lohnt.»