Diese Harmonie und die Freude am gemeinsamen Projekt sind auch bei der Probe mit allen zu beobachten. Konzentriertes Zupfen an den Saiten dominiert das Bild, bevor die Musiklehrerinnen um Aufmerksamkeit bitten. Gestartet wird mit einem Volkslied, bei dem auch die Kleinsten zum Mitspielen eingeladen sind. Etwa der 7-jährige Leonardo aus Habsburg, der erst seit zweieinhalb Monaten Cellounterricht geniesst. «Mir macht es grossen Spass, dabei zu sein.»

Es bilden sich Freundschaften

Spass macht es auch den beiden Musiklehrerinnen von den Musikschulen Brugg und Windisch. Die Idee zu Cellissimo kam von Alexandra Schweighofer, die als Jugendliche selber einmal bei einem solchen Projekt mit dabei war. Ziel sei denn auch, den Kindern und Jugendlichen eine Plattform zu bieten, auf der sie dieses spezielle Klangerlebnis erfahren dürfen. «Das gemeinsame Musizieren und Erarbeiten eines Konzerts gibt einem ein wunderbares Gefühl von ‹eingebettet sein in ein Ganzes›», betonen die beiden. Unter den Teilnehmenden hätten sich sogar schon neue Freundschaften ergeben – und dies nach nur drei Hauptproben.

Mehr Zeit für das gemeinsame Üben bleibt nicht. An den Konzerten in der reformierten Kirche in Windisch und im Salzhaus in Brugg wird den Gästen ein abwechslungsreiches Programm geboten. Klassik, Filmmusik, Volksmusik, Pop und Rock kommen zum Zug, unter anderem ein Adagio von Haydn, zwei Stücke aus dem Film Harry Potter oder der Dankerl Schottisch. Ob das Projekt Cellissimo in eine nächste Runde geht, wird nach den Konzerten entschieden. Nach der Begeisterung, die überall zu spüren ist, wohl schon. Der Aufwand im Vorfeld sei jedoch nicht zu unterschätzen, sagen Schmidt und Schweighofer, aber die Vorfreude auf die beiden Konzerte mache das wett.

Konzerte Cellissimo, 23. November,

ref. Kirche Windisch. 30. November, Salzhaus Brugg. Jeweils 18.30 Uhr. Eintritt frei.