Die Rösti vom Wirtepaar Heidi und Emil Dätwiler im «Sternen» Elfingen war schweizweit bekannt. Auch für den Specksalat und das Brot aus dem eigenen Holzofen nahmen die Gäste zum Teil eine längere Anreise auf sich. Als die Weinstube vor zwei Jahren aus gesundheitlichen Gründen und nach erfolgloser Suche nach einem geeigneten Nachfolger geschlossen werden musste, verlor das 270-Seelen-Dorf das einzige Restaurant. Doch jetzt keimt wieder Hoffnung auf.

Vorgestern hat der ehemalige «Sternen»-Stammgast Heinz Bader aus Rheinsulz die Liegenschaft – ohne Rebberg – gekauft. Auf seinem Arbeitsweg nach Lupfig fahre er jeden Tag am Lokal vorbei, erzählt der 65-jährige Autohändler. «Ich fand es sehr schade, dass hier niemand mehr wirtet und in dieses Restaurant investiert», fährt er fort. Vor etwa zwei Monaten ist Heinz Bader von Dätwilers angefragt worden, ob er den «Sternen» kaufen möchte. Er lehnte zuerst dankend ab, dachte nach, wurde wieder gefragt und sagte zu.

Kniffs und Tricks werden verraten

Jetzt sucht Heinz Bader einen Pächter, damit das beliebte Restaurant mit den vielen Stammgästen wieder öffnen kann. «Das notwendige Inventar und Mobiliar ist vorhanden. Der neue Wirt kann sofort loslegen», sagt der Eigentümer. Im Idealfall steht der «Sternen» im Frühling oder Sommer wieder offen. «Ich gebe gerne auch jungen Leuten, die das Wirtepatent noch nicht haben, eine Chance und verpachte das Lokal zu einem vernünftigen Preis.» Bader hofft auf einen Wirt, der die Erfolgsgeschichte im «Sternen» mit dem bekannten Sonntagsbraten, der Rösti mit der wunderbaren Kruste und dem Wein aus der Region fortsetzt.

Heidi und Emil Dätwiler haben sich ausserdem bereit erklärt, dem künftigen Wirt die wichtigsten Kniffe und Tricks für das Gelingen der Hausspezialitäten zu verraten. «Für die Wirte-Suche nehme ich mir Zeit. Jemand, der eine Pizzeria eröffnen will, ist nicht erste Wahl», betont Bader.

Als Asylunterkunft im Gespräch

Natürlich weiss der Eigentümer, dass er über die Bücher muss, sollte sich nach mehreren Monaten keine Lösung abzeichnen. Das gilt auch für die Wirte-Wohnung direkt über dem Restaurant. Wird sie nicht benötigt, sucht Bader andere Mieter.

Für Heidi und Emil Dätwiler, die den «Sternen» in vierter Generation führten, ist die Erleichterung gross. «Es ist vollbracht», sagt Heidi Dätwiler, als sie die az über den Verkauf informiert. In der Vergangenheit habe es immer wieder Interessenten gegeben. Auch eine Umnutzung als Asylunterkunft stand im Sommer 2015 vorübergehend zur Diskussion. «Da ein Kauf für den Kantonalen Sozialdienst aber keine Option war, wurden die Verhandlungen nicht weitergeführt», sagt Daniela Diener, Sprecherin des Departements Gesundheit und Soziales.

Doch ganz so einfach ist vor allem Heidi Dätwiler der Verkauf diese Woche nicht gefallen. Etwas Wehmut sei schon dabei, in ihrem Herzen stimme der Entscheid aber, räumt die 60-Jährige ein. «Würde mein Vater noch leben, hätte er bestimmt Freude an diesem Käufer – einem ehemaligen Stammgast.»