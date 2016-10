Das Ausbruchmaterial vom Lockergesteinsvortrieb geht per Lastwagen in eine Grube in Brunegg. Während der Vortriebsphase werden pro Tag 10 bis 15 Lastwagen voll mit sauberem Aushubmaterial von der Baustelle abtransportiert. «Im Januar werden die ersten Teile für die 80 Meter lange Bohrmaschine angeliefert», erklärt Thomas Zieger weiter. «Die Montage erfolgt direkt im Voreinschnitt. Für den Transport der Teile wird ein grosser Kran aufgestellt. Ab Mai wird dann gebohrt.»

Die Bohrmaschine wird sich täglich durch 22 Meter Fels fressen, bis sie Ende 2017 oder Anfang 2018 bei der Station Effingen aus dem Tunnel kommt. Sie hat einen Durchmesser von 12,36 Metern. Sobald gebohrt wird, steht ein Förderband in Betrieb, das den Aushub zum Zwischenlager Elbis (Amsler) in Schinznach-Dorf abtransportiert. Insgesamt wird mit 650 000 Tonnen sauberem Aushub gerechnet. Ab Frühling 2018 soll der Tunnelausbruch dann – möglichst per Bahn – ab dem Südportal zur Deponie Oberegg der Jura Cement Fabriken verschoben werden. Das belastete Material – rund 85 000 Tonnen – wird per Lastwagen in den Kanton Solothurn gebracht.

Seit Dienstag steht für Besucher an exponierter Stelle über der Tunnelbaustelle eine Aussichtsplattform zur Verfügung. Von hier lasse sich beispielsweise ab 2017 der Aufbau der Tunnelbohrmaschine, später der Abtransport des Aushubmaterials und auch die Fertigstellung des Portals im Tagbau beobachten, sagt Thomas Zieger bei der Eröffnung für die Medienvertreter.

Das alte Bahnhofgebäude in Schinznach-Dorf wird weichen müssen, sobald das neue Bahntechnikgebäude seinen Betrieb aufgenommen hat. Auf der Effinger Seite laufen ebenfalls Vorbereitungen am neuen Portal. Als weitere Massnahme für den neuen Güterkorridor wird in der Region Brugg der Villnachern-Tunnel 2019/20 auf eine Eckhöhe von 4 Metern ausgebaut.