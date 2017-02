Beliebt ist die reformierte Kirche auch für Trauungen. «Wir haben eine schöne, aber schlichte Kirche in einem wunderschönen Park», sagt Maren Schweitzer. In der Statistik erfasst sind nur die reformierten Trauungen. «Die Kirche wird auch sehr oft gemietet, zum Beispiel von Menschen mit freikirchlichem Hintergrund.» Insgesamt seien es gar fünf bis zehn Trauungen jährlich.

Trotzdem bleibt auch die reformierte Kirchgemeinde Birr vor Austritten nicht verschont. «Austritte sind verständlich, wenn der Bezug fehlt», sagt Maren Schweitzer. «Die Menschen bleiben heutzutage nur dort Mitglied, wo sie einen persönlichen Nutzen sehen.»

Umiken reagiert mit Fragebogen

Ähnlich sieht es auch Karl Vischer, Präsident der Kirchenpflege der reformierten Kirchgemeinde Umiken. «Die Fragen: Wofür ‹lohnt› es sich, Mitglied zu sein? Was kann ich profitieren? Wo ist mein Vorteil? wiederspiegeln die heutige Konsumgesellschaft.» Aus seiner Sicht war und ist die Kirche eine Institution, die erst durch ihre Mitglieder zum Leben erweckt wird.

«Es ist eine Gemeinschaft, die besteht, um die christlichen Werte zu leben und in die Welt zu tragen.» So hätten beispielsweise engagierte Mitglieder der Kirchgemeinde eine Schule in Afrika gegründet und betreiben sie bereits viele Jahre. Vischer gibt zu bedenken: «Die Kirche lebt nur mit aktiven und zahlenden Mitgliedern. Ohne Engagement kommt das kirchliche Leben zum Erliegen und die Bedeutung in der Gesellschaft schwindet.»

Die Kirchgemeinde Umiken hat seit 2012 bis Ende letztes Jahr 166 Mitglieder verloren. «Die Kirche konkurriert mit einer Vielzahl von Veranstaltungen», wagt Vischer einen Erklärungsversuch. «Zudem haben die Landeskirchen ein verstaubtes Image und sind in der heutigen Gesellschaft nicht mehr so stark verwurzelt, wie dies noch früher der Fall war.»