Das ist gerade im Moment der Fall, denn das Atelier Filz & Keramik wird an der Ausstellung Kunst & Handwerk in der Bossart Schüür in Windisch am 30. April teilnehmen. Es ist bereits das sechste Mal. Die Teilnahme an den Ausstellungen gibt den Künstlerinnen immer auch die Gelegenheit, bei den potenziellen Kunden den Puls zu fühlen. «Manchmal zweifelt man an sich selber. Darum braucht es auch die Bestätigung von aussen», sagt Ursula Ingold. An normalen Märkten ist das Atelier nicht präsent.

Die Frauen konzentrieren sich auf die eigene Weihnachtsausstellung, die jeweils am 1. Advent stattfindet sowie auf weitere, wenige Ausstellungen. Das Atelier ist aber für Interessierte jeweils am Montag und Dienstag zwischen 14.30 Uhr und 17.30 Uhr geöffnet. Im Gegensatz zu Ursula Ingold bietet Regula Lindenmann auf Nachfrage Kurse an.

Kunst & Handwerk in der Bossart Schüür in Windisch am Sonntag, 30. April von 10 bis 17 Uhr.