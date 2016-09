Fünf Mehrfamilienhäuser werden derzeit erstellt auf dem Areal zwischen Schulstrasse, Wiesenweg und Erbsletstrasse in Villigen. Bei sämtlichen Gebäuden steht der Rohbau und die Dächer sind aufgerichtet.

Die Bauarbeiten, die terminlich gestaffelt ausgeführt werden, liegen sowohl im Zeit- als auch im Kostenrahmen, sagt Architekt Roland Biolley vom zuständigen Büro Walker Architekten AG aus Brugg. Der Baugrubenaushub begann im Juli des letzten Jahres, die Fertigstellung und der Bezug sind zwischen Februar und August 2017 vorgesehen. Investiert werden rund 22 Mio. Franken.

Insgesamt entstehen 57 Mietwohnungen im Minergie-Standard in den Grössen von 1½ bis 4½ Zimmern. Zur Verfügung stehen unterschiedliche Wohnungstypen für individuelle Bedürfnisse. Die Vermietung ist vor kurzem angelaufen und bereits sind die ersten Verträge unterschrieben, freut sich Biolley über das Interesse.

Zu den Behörden sowie den Anwohnern bestehe ein reger Kontakt, sagt der Architekt zum guten Einvernehmen. Auch auf der Baustelle herrsche ein angenehmes Klima. «Die Unternehmer und Planer sind motiviert, eine gute Arbeit abzuliefern.»

Durch die gestaffelte Bauweise, nennt Biolley eine Herausforderung, wurden die Tiefgaragen in zwei Phasen erstellt. «Zurzeit dienen sie als Unternehmerparkplätze.» Ab Ende September werde die Zufahrtsstrasse zur zweiten Tiefgarage ausgebaut und die Fertigstellung der ersten Tiefgarage mit Belagseinbau erfolge auf Ende Jahr. Ebenfalls in diesem Jahr abgeschlossen werden kann die Umgebungsgestaltung um die ersten drei Häuser.

Zurück zur Tiefgarage: In dieser ist am Dienstagabend im Beisein von gegen 150 Gästen die Aufrichte gefeiert worden: ein stilvolles Fest mit angeregten Gesprächen an gedeckten runden Tischen, mit Salat, Fondue chinoise und Eistorte, mit vielen Dankesworten, Komplimenten und Geschenken. In Villigen zu bauen sei eine Herzensangelegenheit, sagte Roger Märki als Vertreter der Bauherrschaft. «Was hier entsteht, überzeugt.»

Eine Gelegenheit, die Wohnüberbauung Erbslet zu besuchen, besteht am Tag der offenen Tür am 7. und 8. Oktober. Besichtigt werden kann eine fertig ausgebaute Musterwohnung und erhältlich sind detaillierte Informationen.