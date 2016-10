Viele Stimmbürger in Riniken dürften diese Woche zwei Wahl- respektive Abstimmungscouverts auf dem Küchentisch liegen haben. Am Sonntag stehen die Regierungsrats- und Grossratswahlen an. Und bereits eine Woche später, am 30. Oktober, findet die kommunale Referendumsabstimmung gegen den Beschluss der ausserordentlichen Einwohner-Gemeindeversammlung zum Kauf der Liegenschaft an der Ausserdorfstrasse 11 statt.