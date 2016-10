Gleich zwei neue Gemeinderäte sind gesucht in Remigen: Ihre Rücktritte eingereicht haben sowohl Vizeammann Hanspeter Süss als auch Gemeinderat Massimiliano Vezzoli. Für die Ersatzwahl vom 23. Oktober ist bisher eine Kandidatur eingegangen: diejenige von Markus Fehlmann.

Dass zwei Sitze besetzt werden müssen, ist weder ein Zufall noch eine Überraschung. «Wir waren zwar während einer langen Dauer ein konstantes Gremium. Dieser Wechsel aber war absehbar», sagen Gemeindeammann Cordula Soland und Vizeammann Hanspeter Süss.

Konkret: Bei Gesprächen vor rund zwei Jahren habe sich abgezeichnet, dass auf Ende der laufenden Amtsperiode vier Gemeinderäte kürzertreten möchten. «Wir haben uns deshalb mit einem gestaffelten, sauberen Übergang befasst und sind zum Schluss gekommen, dass in einem ersten Schritt sinnvollerweise zwei Mitglieder ersetzt werden sollen.»

Auf Ende der Amtsperiode aus der Exekutive ausscheiden werden dann übrigens auch Gemeindeammann Cordula Soland, die dem Gremium inzwischen 17 Jahre lang angehört, sowie Gemeinderat Roland Blum. Verbleiben wird also nur der bisherige Gemeinderat Willi Schurr.

Es ist nur eine Frage der Zeit

Vor diesem Hintergrund, fügen Soland und Süss an, mache es Sinn, dass sich der neue Kandidat Markus Fehlmann ebenfalls für das Amt als Vizeammann zur Verfügung stelle. Fehlmann bringe die nötigen Fähigkeiten mit, sei überdies in Remigen aufgewachsen, im Dorf gut verankert und kenne die Begebenheiten.

Vizeammann Süss macht keinen Hehl daraus, dass er schon etwas enttäuscht sei über das bisher fehlende Interesse am zweiten Sitz. «Jeder Stimmberechtigte steht in der Pflicht.» Früher seien jeweils die Ortsparteien aktiv geworden oder es sei eine Findungskommission eingesetzt worden. Diese gebe es heute nicht mehr.

Trotzdem ist der amtierende Vizeammann, genau wie Gemeindeammann Cordula Soland, davon überzeugt, dass auch dieser vakante Sitz bald wieder besetzt werden kann. «Das ist nur eine Frage der Zeit. Es gibt viele fähige Kandidaten bei uns», stellt er fest.

Vielleicht müsse sich einfach der eine oder andere grundsätzlich mit dem Gedanken befassen, ein solches Amt zu übernehmen. Süss, der mittlerweile 13 Jahre Mitglied des Gemeinderats ist, erinnert sich an seine eigene Kandidatur: «Ich war zuerst auch zurückhaltend und habe mir diesen Schritt gut überlegt.»

Ein solches Amt zu übernehmen, sagt Cordula Soland, lohne sich auf jeden Fall. «Man ist am Puls des Geschehens, kann etwas bewegen und bewirken», sagt sie. «Es ist eigentlich eine Lebensschule, man kommt mit neuen Themen und Personen in Kontakt, kann sich mit anderen Behördenvertretern austauschen.» Niemand brauche sich zu verbiegen oder zu verändern und allfällige Ängste vor den Anforderungen seien unbegründet, heben Soland und Süss hervor. «In ein solches Amt wächst man hinein.»

Gefragt seien, fahren sie fort, in erster Linie Personen, die gesunden Menschenverstand mitbringen, die Verantwortung übernehmen wollen und die den Willen haben, sich in neue Bereiche – von der Bildung bis zur Wasserversorgung – einzuarbeiten. Ein Vorteil sei, durch die anstehende grössere Rochade, dass die neuen Gemeinderäte ohne Altlasten starten und ihre Ideen einbringen können. Natürlich, räumen Soland und Süss ein, sei der Zeitaufwand nicht zu unterschätzen. Dieser bewege sich, je nach Ressort und aktuellen Geschäften, zwischen 10 und 20 Stellenprozenten. Weiter nehme ein Gemeinderat in Kauf, auch einmal im Rampenlicht zu stehen, müsse dann und wann vielleicht Kritik einstecken.

Sie halten Augen und Ohren offen

Alles in allem aber, sind sich Süss und Soland einig, überwiegen die positiven Aspekte. «Immer wieder gibt es schöne Erfolgserlebnisse.» Komme hinzu, ergänzen sie, dass in Remigen die starke Verwaltung der Behörde den Rücken freihalte und sich um die operativen Geschäfte kümmere und dass ein angenehmes politisches Klima sowie ein freundlicher Umgangston herrsche.

Ab und zu gebe es zwar lebhafte Diskussionen, sagen Soland und Süss und erwähnen an die Einführung der Abfallgebühren oder an die Fusion der Feuerwehr. «Die Gespräche waren aber stets konstruktiv und am Schluss konnten Lösungen gefunden werden. Das waren spannende Erfahrungen.»

Gemeindeammann Soland und Vizeammann Süss ermuntern alle, sich eine Kandidatur zu überlegen. Auch wenn es nicht die Aufgabe der amtierenden Gemeinderäte sei, sich aktiv auf die Suche nach Nachfolgern zu machen, halten sie ebenfalls die Augen offen und suchen das persönliche Gespräch.

Vielleicht kristallisiere sich bereits nach dem ersten Wahlgang der eine oder andere Name heraus. Und apropos Gespräch: Bei Fragen empfehlen Soland und Süss den Griff zum Telefon. Für Auskünfte seien der Gemeinderat wie auch die Verwaltung zu haben. «Es ist wichtig, dass sich die Leute melden – ohne Hemmungen und ganz unverbindlich.»