Damals wars kein Ort der Ruhe

Jean-François Steiert, SP-Nationalrat und Präsident der Nike (Nationale Informationsstelle zum Kulturerbe), machte darauf aufmerksam, dass der Mensch Freiräume brauche, um sich entwickeln und entfalten zu können.

Damals, vor rund 2000 Jahren, sei das laute und hektische römische Heerlager Vindonissa definitiv keine Oase gewesen. Heute bestehe hier ein Ort der Ruhe, der auch an die Geschichte erinnere. «Die Überreste des Römerlagers gehören zu unserem Kulturgut, bereichern unseren Alltag, weil sie erlauben, die Vergangenheit zu vergegenwärtigen.»

Gesagt, getan. Nach den Reden machten sich die Vertreter aus Kultur, Politik und Verwaltung auf zur geführten Besichtigung der «Contubernia», der rekonstruierten Unterkunft auf dem Legionärspfad Vindonissa, wo Lauriane Sallin einer Gruppe anwesender Schülerinnen und Schüler über die Schulter schauen konnte.

In der Folge ging es auf die andere Strassenseite zur Grabung Linde. Hier standen die Vertreter der Kantonsarchäologie Red und Antwort. Sie erklärten, was mit den Funden aus der Römerzeit – «mit diesen erhalten wir einen Einblick in das Leben von früher» – in einem ersten Schritt passiert: Sie werden gewaschen. Lauriane Sallin und eine Schulklasse erhielten denn auch gleich eine Bürste in die Hand gedrückt und durften Keramikscherben oder Tierknochen reinigen.