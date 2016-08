Montagmorgen, 8.15 Uhr. Im Werkhof Brugg herrscht emsiges Treiben. Längst sind alle Mitarbeiter an der Arbeit. Seit den frühen Morgenstunden sind sie unterwegs. In der Stadt werden die Abfalleimer geleert und mit der Putzmaschine die Strassen und Trottoirs gefegt.

Am Anfang ihrer Aufräumtour stehen um diese Zeit die Zivildienstler Fabian Schärli und Luca Bürgi. Ihr Ziel an diesem Morgen: Die Schacheninsel, das beliebte Ausflugsziel für die Leute aus der Region an derart schönen Wochenenden, wie es das letzte war. Baden in der Aare, chillen, grillieren und Bier trinken – das geniessen viele. Und viele lassen dann ihren Abfall einfach liegen. Um der vielen Arbeit Herr zu werden, unterstützt creaNatira, eine Tochtergesellschaft von Pro Natura Aargau, den Werkdienst jeweils in den Sommermonaten am Montag mit zwei Zivildienstleistenden.