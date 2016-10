Das war ein kurzes Gastspiel in Brugg: Armin Leupp habe sein Anstellungsverhältnis als Leiter Planung und Bau aus persönlichen Gründen per 31. Dezember gekündigt, teilt der Stadtrat mit. Die Behörde bedauert Leupps Kündigung, da er in den letzten zwei Jahren «sehr gute Leistungen erbracht hat und insbesondere bei der Ortsplanungsrevision sein grosses Fachwissen einbringen konnte».

Die Stadt Brugg wird die Stelle demnächst öffentlich ausschreiben. Zur Überbrückung des personellen Engpasses werden – soweit möglich – dringende Projekte mit externer Unterstützung weiterbearbeitet. Darunter fallen insbesondere Projekte wie das zentrale Verwaltungsgebäude «Alte Post» sowie die Aufwertung Bahnhofplatz–Neumarktplatz. Stadtschreiber Yvonne Brescianini sagt: «Gegenwärtig klärt der Stadtrat in Zusammenarbeit mit Armin Leupp ab, welche Projekte sich eignen, um mit externer Unterstützung weiterbearbeitet zu werden.» Als Erstes werde man danach mit Fachpersonen, die bereits in irgendeiner Weise in den Projekten involviert waren, Kontakt aufnehmen.

Hat die überraschende Kündigung des 49-Jährigen allenfalls etwas mit der grossen Arbeitslast zu tun? Stichworte sind die Nutzungsplanungsrevision, die Sanierung des Schulhauses Stapfer, das Projekt zentrale Verwaltung «Alte Post» und der Neumarktplatz. Gerade in Sachen Neumarktplatz sagte Leupp erst Ende September gegenüber der az, dass sich die Aufwertung des Zentrums verzögere, weil die Abklärungen aufgrund der vielen Schnittstellen länger dauern als angenommen.

Analyse im Bereich Liegenschaften

Stadtschreiber Yvonne Brescianini geht nicht auf die konkrete Frage ein, sondern antwortet zusammenfassend: «Die Arbeitslast der Verwaltung und die damit verbundenen Herausforderungen nehmen grundsätzlich stetig zu.» Dieser Trend sei auch bei der Abteilung Planung und Bau erkennbar. Der Stadtrat überprüfe deshalb laufend die Organisation der Verwaltung. Dies habe im Jahr 2012 zur Neuorganisation der Abteilung Planung und Bau geführt mit den drei Bereichen Hochbau/Stadtentwicklung, Liegenschaften/Anlagen und Tiefbau. Zudem wurde laut Brescianini im Jahr 2015 eine zusätzliche 80-Prozent-Stelle zur Unterstützung des Baupolizeiwesens geschaffen.

Grundsätzlich habe sich die erwähnte Aufteilung bewährt, fährt Stadtschreiber Brescianini fort. Es dränge sich jedoch eine Überprüfung des breiten Aufgabengebiets des Bereichs Liegenschaften und Anlagen auf. Im Budget 2017 seien dazu bereits 10 000 Franken für eine externe Analyse dieses Bereichs eingestellt worden. Gestützt auf die Ergebnisse dieser Analyse wird der Stadtrat über weitere Massnahmen befinden.