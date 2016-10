Paul Bitschnau von der SP-Fraktion warnt: «Der Gürtel ist bereits jetzt eng geschnallt. Er darf nicht noch enger werden, dann werden wir unattraktiv. Und wir wollen schliesslich hier, die Steuern zahlen.» Auch Barbara Scheidegger (CVP) sorgt sich, dass die Gemeinde manchmal mehr Geld ausgebe, als sie wirklich finanzieren könne. Darum finde es die CVP gut, dass beispielsweise die Wärmepumpe für das Freibad Heumatten nicht ersetzt wurde. Die SVP ist an diesem Abend die einzige Partei, die das Budget 2017 zurückweisen will. «Korrekturen auf der Aufwandseite sind unumgänglich», so Fraktionssprecher Andreas Baschnagel. Der Rückweisungsantrag kommt mit 6 Ja- zu 30 Nein-Stimmen nicht durch.

SVP will Campussaal abstossen

Bei der Detailberatung nimmt die SVP mehrere Anläufe, um die Ausgaben zu senken. Bernhard Stüssi will den Campussaal-Betriebsbeitrag von 210 000 Franken streichen, was aber aufgrund des Volksentscheids gar nicht möglich ist. Baschnagel versucht, die Kosten für das Freibad Heumatten auf dem Betrag der Rechnung 2015 zu plafonieren. «Entweder wird das Bad attraktiver oder man kann es schliessen und zurückbauen», sagt er. Algimantas Gegeckas (CVP) regt an, darüber mal eine separate Diskussion zu führen und Baschnagel verzichtet daraufhin auf einen ausformulierten Antrag. Stüssi fordert ausserdem, die Lohnkosten beim Jugendtreff von 91 960 auf 20 000 Franken zu reduzieren und stattdessen 15 000 Franken für Projekte, die von Jugendlichen selbst entwickelt werden, zur Verfügung zu stellen.

Schlechte Nachrichten hat Gemeinderat Christoph Haefeli (SP). Er teilt mit, dass die Gemeinde Birr den Treffpunkt Integration 2017 nicht mehr mitfinanzieren werde. Windisch habe sich daher für die fehlenden 15 000 Franken auf Sponsoren-Suche gemacht. Die katholische und reformierte Kirche hätten 11 000 Franken zugesichert. Weitere Anfragen sind noch offen. Das passt Philipp Ammon (SVP) nicht. «Wenn Birr nicht mehr zahlt, steigt auch Windisch aus», sagt er und verweist auf den letzten Entscheid im Einwohnerrat. Sein Antrag, die Summe von 127 850 Franken zu streichen, wird mit 28 Nein- zu 3 Ja-Stimmen abgelehnt. In der Schlussabstimmung nimmt der Rat das Budget 2017 an mit 37 Ja- zu 2 Nein-Stimmen bei einem Steuerfuss von 118 Prozent.