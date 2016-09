Bei einer Wurst vom Grill, einem frischen Bürli sowie einem kalten Mineralwasser oder Bier die Grossratskandidatinnen und Grossratskandidaten kennenlernen und ihnen einmal so richtig auf den Zahn fühlen: Diese Möglichkeit haben die Bezirksparteien am Montagabend geboten. In den Räumlichkeiten des Berufs- und Weiterbildungszentrums (BWZ) Brugg führten sie unter «Weil uns Brugg nicht Wurst ist» einen Politbiergarten durch.

Gegen fünfzig Personen sind der Einladung gefolgt. Unter ihnen auszumachen waren ebenfalls die beiden Regierungsratskandidaten Franziska Roth von der SVP sowie Robert Obrist von den Grünen.

Lebhaft, aber nicht verbissen

Die Politiker blieben allerdings weitgehend unter sich. Potenzielle Wählerinnen und Wähler waren kaum auszumachen. Was der guten Stimmung aber keinen Abbruch tat. Dominik Riner, Präsident der SVP Bezirk Brugg und OK-Präsident, machte indes keinen Hehl daraus, dass er schon auch den Besuch des einen oder anderen Stimmbürgers erwartet hätte.

GLP-Grossrat Markus Lang wertete dieses Fernbleiben als deutliches Zeichen für eine Politikverdrossenheit. Denn der Anlass, stellte er am Rande fest, könnte nicht besser organisiert sein, an einem zentralen Ort mit einem tollen Verpflegungsangebot.

Frisch gestärkt kamen an den fünf Tischen die Themen Verkehr, Sicherheit und Migration genauso zur Sprache wie Finanzen und Gesundheit. Die Diskussionen waren zwar engagiert, aber nie verbissen. Das Bildungswesen war – natürlich – ein Dauerbrenner. SVP-Kandidatin Maya Meier stellte mit Blick auf die Kosten grundsätzlich die Frage, welche Aufgaben der Staat übernehmen soll und muss.

Viele Junge wollen es wissen

Am Tisch nebenan sorgte das Asylwesen für Gesprächsstoff. Wenn die Flüchtlinge da sind, dann sollen sie sich auch beschäftigen und einbringen können, stand für GLP-Kandidat Reto Miloni fest. Derweil drehten sich in einer dritten Runde die Diskussionen um den Pendlerabzug.

Die heutigen Grossräte leisten gute Arbeit, setzen sich mit Leib und Seele für die Region ein, sagte am Anfang der Veranstaltung der Brugger Stadtammann Daniel Moser. Wichtig sei, dass die Region auch in Zukunft gut vertreten ist in Aarau. An ehrgeizigen und kämpferischen, offenen und leidenschaftlichen Persönlichkeiten, unter ihnen auffällig viele Junge, mangelt es definitiv nicht im Bezirk Brugg. Soviel hat der Politbiergarten gezeigt.