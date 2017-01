Zum zehnten Mal in Folge holten die Brugger Judoka den Schweizermeister-Titel in der Elite. Ingesamt zum 14. Mal. Es ist eine Dominanz, die sogar den FC Basel vor Ehrfurcht erstarren lässt. Brugg und Judo, das passt zusammen. Kein Wunder also, dass auch an der Sportlerehrung der Stadt Brugg Judo das dominierende Thema war.

Einerseits wurde natürlich das Brugger Judo Team geehrt, andererseits erhielt Ciril Grossklaus, der erstmals an den Olympischen Spielen teilnahm, spezielle Aufmerksamkeit. Hunderte von Trainingsstunden investierte er in seinen grossen Traum von der Teilnahme an den Olympischen Spielen: