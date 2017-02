Noch diese Woche ist das Eisenbahnparadies im Neumarkt 2 in Brugg eingerichtet. Zum krönenden Abschluss hat sich Initiant Heinz Trachsel etwas Besonderes einfallen lassen: Gemeinsam realisieren die Modelleisenbahnfans am Samstag eine riesige Anlage. Alle sind eingeladen, ihr eigenes Material, das derzeit vielleicht irgendwo auf dem Estrich lagert, mitzubringen und in Betrieb zu nehmen.

In der Mitte des Raums, so Trachsels Vorstellung, befindet sich der Brugger Bahnhof. Von diesem aus führen die Linien in alle Himmelsrichtungen. Im grosszügigen Lokal bestehe die einmalige Gelegenheit, auf langen Strecken mit langen Personen- und Güterzügen zu fahren – was sonst aus Platzgründen oft nicht möglich ist, sagt der Initiant. Die Anlage soll möglichst authentisch sein, fährt er fort. «Das Geschehen soll in etwa dem entsprechen, was tagtäglich rund um den Bahnhof Brugg beobachtet werden kann.»