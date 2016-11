Das Jahrestreffen der regionalen Wirtschaft, der Martini-Treff, widmete sich diesmal der Industrie 4.0. Auf der Grundlage der Digitalisierung und Vernetzung aller Produktionsschritte wird die Industrie verändert. 4.0 deutet die vierte industrielle Revolution an.

Und dieses Thema schien den Nerv vieler KMU-Unternehmerinnen und -Unternehmer getroffen zu haben, denn Paul Stalder konnte einen Teilnehmerrekord vermelden. Der Leiter KMU Region Brugg, bemerkte in seiner Eröffnungsrede, dass heute noch rund 80 % der KMU analog funktionieren, 20 bis 25 % seien digitalisiert. Bis 2020, so die Annahme, würden sich die Verhältnisse auf 50 % analog und 50 % digital ausgleichen. Grossratspräsident Marco Hardmeier erklärte in seinem Grusswort, dass die Wirtschaft 4.0 kommen werde, doch die Lösung läge auch dieses Mal in Menschenhand.



Stephan Sigrist, Gründer und Leiter des Think Tanks «W.I.R.E», schaut genauer hin, wenn von Revolution die Rede ist. Das Ziel müsste es bei Industrie 4.0 sein, einen ganzheitlichen Umgang mit Chancen und Risiken der Digitalisierung zu pflegen, meinte er.



Der Mensch ist überfordert

Wenn er über die Industrie 4.0 referiert, unterteilt er die Aussichten dazu in eine offizielle und eine inoffizielle Zukunft: Zum offiziellen Teil gehören die erhöhte Effizienz, Produktivität und individualisierten Infos durch die Digitalisierung. Zur inoffiziellen Zukunft zählt er einerseits die technologischen Grenzen: «Mit rund 2 Milliarden Smartphones werden mehr Daten generiert als gespeichert und verarbeitet werden können.» Andererseits sei der Mensch überfordert, habe zig Studien zur Auswahl, die das eine oder andere belegen. «Man fragt den Arzt, ist das eine Glas Wein nun gesund oder nicht. Wir sind an einem Grenzpunkt angelangt und können nicht mehr so gut entscheiden», sagte Stephan Sigrist.

Seine Tipps an die KMU-Vertreter: Innovationen neu definieren und auf den Menschen ausrichten. Der Mut für Experimente sollte da sein. «Weiterdenken, früherkennen und kritisch bleiben. Computer aus, Hirn an.»



Roland Brack, Gründer und Inhaber des Onlinehändlers Brack.ch, startete sein Unternehmen im Dachstock des Elternhauses in Bözen. Mittlerweile ist seine Firma an den Standorten Mägenwil und Willisau aktiv, 450 Mitarbeitende zählen dazu. Im Interview mit Moderator David Kaufmann erklärte er, dass sich die Art, wie wir arbeiten, verändere.

«Welche Tipps geben Sie den KMU-Vertretern, um erfolgreich zu sein?», fragte Kaufmann. «Man muss den Kunden, seine Bedürfnisse, ins Zentrum stellen», erklärte Roland Brack. Um eine Firma nach oben zu führen, plant Roland Brack auch Fehler mit ein, spricht gar von einer ausgeprägten Fehlerkultur: «Fehler offenlegen und die Probleme analysieren.» Um aber in der ganzen Datenflut nicht unterzugehen, sei es besser, Prioritäten zu setzen: «Man muss eine bessere Idee haben, diese verfolgen und schauen, ob die Kunden darauf ansprechen», sagte er.



Ein Erfinder war zu Gast

Wie diese eine Idee aussehen könnte, stellte Marc Beermann mit der App «Allthings» vor. Die App-Plattform wird zur Digitalisierung von Immobilien eingesetzt, für das Leben oder Arbeiten in Gebäuden.

Der Martini-Treff ist nicht nur für seine Diskussionsrunden bekannt, sondern auch für die Mischung aus Wirtschaft, Musik und Kabarett. Dinner 4/5, die Jazz-Funk-Band mit Sängerin Sherley Ureña, servierte musikalische Leckerbissen. Erfinder und Kabarettist Stefan Heuss stellte seinen Kinderwagen-Rüttler, einen Massage-Handschuh für Bauarbeiter und eine iPhone-Hülle aus Salzteig vor.