Die 2.-Liga-Teams FG Fricktal gegen STV Staffelbach 2 stehen sich an diesem Samstagmorgen im Sportzentrum Nidermatt in Birr gegenüber. Die Männer stehen auf ihrer Platzhälfte, stecken die Köpfe zusammen und schreien ihre Anfeuerungssprüche. Dann gehts los – Anspiel direkt am Band. Die Staffelbacher hauen den Ball ins Out, den Fricktalern läufts zu Beginn besser. «Kommt nochmals, vergesst den Start!», ruft einer der Staffelbacher seinen Teamkameraden zu.

Die Atmosphäre unter den Aktiven, den 2.- und 3.-Liga-Spielern ist ruhig, die Spiele verlaufen durchweg fair. Und das ist es auch, was für viele den Ausschlag gibt, Faustball zu spielen. Einige wenige Male regt sich ein Spieler über die eigene misslungene Ballannahme auf. Gespielt wird fünf gegen fünf auf elf Punkte. Die Bälle werden mittels Unterarm nach oben spediert und mit der Faust über das Band in die gegnerische Platzhälfte geschlagen. Die Männer sind in der Überzahl, zwei, drei Frauen spielen bei den Oberflachsern und Oberentfeldern mit.

Der TV Birr organisierte den Kantonalspieltag nach 2011 nun zum zweiten Mal. «Wir erhielten gute Noten für die letzte Organisation, deshalb sagte der Kantonalturnverband auch diesmal Ja», erklärt OK-Präsident Valentin Humm. Kein Problem sei es gewesen, die rund 25 Mitglieder des TV Birr zur Mithilfe zu motivieren. Nebst einer Festwirtschaft und der Abendunterhaltung musste auch der Ehrengäste- und Sponsorenapéro organisiert werden. «Wir mussten gegenüber der letzten Kantonalspieltagorganisation nicht viel verändern», sagen die OK-Präsidenten Valentin Humm und Christoph Pitsch.

Als «Altherrensport» belächelt

Vom Faustball-Sport sind die beiden überzeugt, weil es ein Spiel für Jung und Alt sei. «Im Volksmund wird Faustball als Altherrensport bezeichnet, doch das stimmt nicht», meint Humm. Bei einem Blick auf den Sportplatz zeigt sich: Es sind ganz junge Teams mit 16-jährigen Spielern zugegen. Als Faustballer müsse man ein Teamplayer sein, Ballgefühl besitzen und natürlich beweglich sein. «Viele Vereine haben Probleme wegen fehlender Mitglieder», sagt OK-Mitglied Pascal Bächtiger. Das grosse Plus des Faustballs sei, dass es alle zusammen spielen könnten.

Und auch wenn Faustball in der Schweiz ein Randsport ist, international sind die Nationalmannschaften top. Die Männer sind aktuelle Vize-Europameister und Vize-Weltmeister (2015), das Frauen-Nationalteam erreichte an den letzten Europameisterschaften den dritten Rang.

