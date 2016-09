Samstagmorgen 9.30 Uhr: Was ist denn das, all diese Autos, die da in Reih’ und Glied auf dem riesigen Feld am Rande von Veltheim abgestellt sind? Hat die Amag Schinznach über Nacht expandiert? Mitnichten! Des Rätsels Lösung liegt im Zauberwort «Pfalz-Märt». Es war seine 17. Auflage und es ist augenscheinlich, dass er von Jahr zu Jahr noch beliebter wird.

Schöner kann – muss – er nicht werden, ist er doch unter seinesgleichen der attraktivste weit und breit. Attraktiv besonders durch die Vielfalt der Angebote und ebenso durch die Menschen hinter den Ständen. Davor ist zeitweise kaum ein Durchkommen.

Da liegen «Bäri» und «Luna» ermattet auf dem Asphalt, während Frauchen und Herrchen geduldig warten, bis sie an der Reihe sind: Endlich haben sie eines der heiss begehrten Holzofenbrote und noch grad einen Zopf ergattert.

Tja, für gar so manches, was am Pfalz-Märt feilgeboten wird, muss man früh aus den Federn. Nienke und Dominique, mit ihren elf Jahren wohl die jüngsten Anbieter, verkauften selbst gemachte Nektarinenconfi, Orangen-Muffins. Die Waffeln in Herzform, je drei in einem Säckli, waren der Renner: Knapp zwei Stunden, nachdem der Markt um 9 Uhr eröffnet worden war, hatten sie bereits 18 der 20 mitgebrachten Säckli verkauft.