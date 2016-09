Ein Pudel verfolgt Goethes Faust ins Studierzimmer und knurrt dort so sehr, dass er Faust zur Weissglut treibt. «Wozu der Lärm?», fragt Mephisto, der überraschend hinter dem Ofen hervorgetreten ist. «Das also war des Pudels Kern!», sagt ein verblüffter Faust.

Beim Auftakt der Brugger Literaturtage befinden wir uns nicht in einem Studierzimmer, sondern im Salzhaus. «Alles roch nach Seife», sagt die Autorin Ursula Fricker gerade, als sie von einem Kläffen unterbrochen wird. Der lautmalerische Akzent des kleinen schwarzen Pudels auf dem Podium erinnert an die Faust-Szene und amüsiert das Publikum, weil es weiss: Dieser Pudel wird sich nicht in Mephisto verwandeln. Deswegen wird niemand mephistophelischer Dämonie ausgesetzt sein, dafür – Literatur. Wie sehr diese Interessierte zu mobilisieren versteht, zeigt sich an diesem langen Abend. Das Salzhaus ist proppenvoll – mit Einheimischen, aber auch mit Gästen, die von Bruggs Partnerstadt Rottweil angereist sind.

Die Kurzlesungen sind ein Magnet, selbst wenn die angekündigten Clemens J. Setz und Monique Schwitter absagen mussten. Dafür stösst Dana Grigorcea zur Literatenrunde mit Franz Dodel, Ursula Fricker, Reinhard Jirgl, Jonas Lüscher, Andrei Mihailescu, Inka Parei, Teresa Präauer und Vera Schindler-Wunderlich. Man muss sich nicht an den Begriff Bandbreite klammern, um sogleich zu erkennen: Es gibt ungemein viel zu hören über verschiedenste Welten, Gesellschaften und Menschen. Kann man da fündig werden auf der Suche nach etwaigen Gemeinsamkeiten? Durchaus. Das Kreisen um den Verlust und den Zusammenbruch einer Familie (Fricker, Parei) sowie totalitäres Regime in Rumänien und der DDR (Grigorcea, Mihailescu, Jirgl) oder die politischen Umwälzungen mit Blick auf den Kanzlersturz von Helmut Schmidt (Lüscher), aber auch die ständige Suche nach der nächsten Liebe (Präauer) scheinen allerorten auf. Doch wie unterschiedlich werden Situationen und Befindlichkeiten eingefangen: Wortgewaltig, verknappt oder verspielt wie etwa bei Teresa Präauer, deren «sehr poetikalisch» haften bleibt.

In dieser Prosavielfalt fallen Franz Dodel und Vera Schindler-Wunderlich auf: Sie schreiben Lyrik. Er gibt seinen «Sequenzen» den Titel «Nicht bei Trost». Dass er nicht bei Trost sei, haben wohl schon einige gedacht, die Dodels Projekt verfolgen. Seit 2002 schreibt er an einer gigantischen Lyrikarbeit; einem Endlos-Haiku mit der steten Folge von 5–7–5–7 Silben, das inzwischen auf über 31 000 Verse angewachsen ist und täglich fortgesetzt wird. Auch am Freitag, als die Brugger Literaturtage eröffnet werden.

Das kulturelle Aushängeschild

Vera Schindler-Wunderlich liest unter anderem aus «Dies ist ein Abstandszimmer im Freien». Sie sei eine «im wahrsten Sinne des Wortes nach Strich und Faden, nach Komma und Semikolon versierte Protokollführerin», schrieb ein Kritiker über sie, die tatsächlich Protokollführerin beim Schweizer Parlament ist. Mit zart-kraftvoller Lyrik endet somit ein Abend, in den sich die Intermezzi von Roli Schildknecht (Hackbrett) und Robi Caruso (Gitarre) stimmig einfügen. Heute werden die Literaturtage – ein kulturelles Aushängeschild der Stadt Brugg – beendet mit einem Gespräch im Salzhaus: «Wie aus Stoffen Literatur wird» dürfte viele neugierig machen.