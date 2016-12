In einer Petition auf der Internetplattform petitio.ch spricht sich der FDP-Einwohnerrat Peter Haudenschild für Sitzbänke beim Schöneggspielplatz aus. Sitzbänke, allenfalls gedeckt und schattig, seien ein Bedürfnis der Seniorengeneration in Brugg, führt Peter Haudenschild in der Beschreibung zur Petition aus. Dieser Wunsch stehe in der Hitparade bereits an sechster Stelle (von 51), heisst es. Diese Umfrage wurde Anfang dieses Jahres unter den Brugger Seniorinnen und Senioren gemacht – sie fand regen Zuspruch.