An seine Stelle tritt Jürg Baur aus Brugg, der überraschend gewählt wurde. Für Franz Hollinger ist die Abwahl allerdings kein Drama. Im Gegenteil: «Es entspricht meinem Wunschresultat», sagt er gegenüber der az.

«Ich wollte eigentlich vor den Wahlen schon zurücktreten, durfte aber nicht.» Wehmut, dass seine politische Karriere nun so zu Ende geht, kommt bei ihm nicht auf.

Jürg Baur freut sich auf seine neue Aufgabe als CVP-Grossrat. In Aarau will er sich für die Region Brugg, vor allem aber auch gegen die Sparmassnahmen in der Bildung einsetzen.