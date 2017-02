Mandach liegt im Trend. Das könnte man jedenfalls auf den ersten Blick meinen. Denn die 345-Seelen-Gemeinde ist zwischen dem 31. Dezember 2015 und Silvester 2016 um 8,8 Prozent gewachsen. Auf den zweiten Blick wird aber klar: Es sind gerade mal 28 Personen mehr, die sich in der ländlichen Gemeinde niedergelassen haben. Bei kleinen Gemeinden fallen Zuzüge viel stärker ins Gewicht. Der Bezirk Brugg wächst kontinuierlich. Um 1,4 % hat die Bevölkerungszahl im letzten Jahr zugenommen. 693 Personen mehr wohnten Ende 2016 im Bezirk Brugg als am 31. Dezember 2015 – fast so viele also, wie die Gemeinde Birrhard Einwohner hat. Erstmals hat der Bezirk Brugg damit die 50 000er-Marke geknackt. Die Zahlen liegen knapp über der Bevölkerungsprognose des Kantons aus dem Jahr 2013. Damals wurden für das Jahr 2015 48 711 Einwohner prognostiziert. Tatsächlich waren es 49 624. Im Jahr 2020 sollen gemäss Prognose 50 597 Menschen im Bezirk Brugg wohnen.

Auffällig ist, dass im Jahr 2016 die Stadt Brugg an Einwohnern verloren hat – wenn auch nur minimal. Ende 2016 wohnten 21 Personen weniger als im Dezember 2015 in der Bezirkshauptstadt. «Die Bevölkerungsabnahme liegt im üblichen Schwankungsbereich», sagt Andrea Pajarola, Stadtschreiber-Stv. Kein Grund zur Sorge also in der Stadt Brugg. Ebenfalls zurückgegangen ist die Bevölkerungszahl in Schinznach (–0,3 %), Birrhard (–0,7 %) und Mönthal (–1,8 %). Nicht zuletzt darum hat die Gemeinde Mönthal ein Standortmarketingkonzept erstellt. Die Vorzüge der Gemeinde sollen künftig nach aussen getragen werden.