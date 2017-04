Die Qual der Wahl dürften am Samstag, an der Velobörse, einige der zahlreichen Besucherinnen und Besucher gehabt haben. Das Angebot jedenfalls liess keine Wünsche offen. Vom modernen Bike über den guten alten Dreigänger – der bereits Kultstatus geniesst – bis zum Kindervelo, Trottinett und Veloanhänger war alles vorhanden. Auch Elektro-Bikes wurden angeboten. Darunter sogenannte Vintage-Modelle. (Irgendwie erinnerten diese «Velos» an die einst legendären, liebevoll «Zehnderli» genannten Kleinmotorräder, über die der Spruch kursierte: «Fahrsch en Zehnder, stirbsch denn ehnder».) Geradezu verschupft nahm sich da ein bescheidenes altes Militärvelo aus, das sich unter all die modernen E-Bikes verirrt hatte.

«Velos unter die Leute bringen»

«Ich glaube, wir hatten noch nie so viele Velos an der Börse», freute sich Herbert Künzi, der Präsident von Pro Velo Brugg-Windisch. «Es sind sicher mehr als 500 davon eingeliefert worden. Ziel der Börse – die dieses Jahr zum 30. Mal stattfindet – ist es ja schliesslich, Velos unter die Leute zu bringen. Gerade für Kindervelos ist die Börse ideal. Man stellt auch gewisse Trends fest. Vor einigen Jahren waren Veloanhänger sehr gefragt. Jetzt sind es vor allem Kindervelos.» Eher schwierig sei es an der Velobörse dagegen mit E-Bikes, erklärte Herbert Künzi. Und zwar wegen der Beurteilung des Zustandes der Akkus. «Da empfiehlt sich eher der Weg über den Fachhandel», gab er zu bedenken.

«Einige Leute», so Herbert Künzi, «bringen ihre Velos an die Börse und geben sie, falls die Velos keine neuen Besitzer finden, an Hilfsprojekte in Rumänien oder für ‹Velos für Afrika› ab. Pro Velo Brugg-Windisch arbeitet schon seit vielen Jahren mit diesen Hilfswerken zusammen.»

Auch der Erlös der Börse von Pro Velo Brugg-Windisch – die übrigens tiefste Kommissionsgebühren erhebe – werde für die Förderung des Velos eingesetzt, betonte Herbert Künzi. So unterstütze Pro Velo-Brugg-Windisch unter anderem die Aktion «Bike2School».