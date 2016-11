Nach Einschätzung von Christian Schönenberger hat sich die Lage der Aboriginals – jedenfalls in seiner Region – verbessert. «Viele besitzen eigene Häuser, was noch vor ein paar Jahren selten war», führt er aus. «Viel mehr als früher beenden sie auch die Schulzeit und sind dann berufstätig. Als Lehrer, Krankenschwester, Schreiner, Maurer, Gemeindearbeiter, Forstwart und in der Tourismus-Branche.» Ein paar seien sogar Ärzte oder Rechtsanwälte.

Der 41-Jährige arbeitet als Advanced Care Paramedic für den Queensland Ambulance Service, übersetzt also als Rettungssanitäter. Die Familie wohnt mittlerweile in der Nähe von Mossman, einer Kleinstadt nördlich von Cairns – gemeinsam mit drei Hunden, einer Katze und einem zahmen Wildschwein. Zuvor lebte Schönenberger und seine Familie in einem Bush Camp – ohne Strom, ohne fliessendes Wasser. Das Camp ist immer noch in Besitz der Familie, sie verbringt viel Zeit dort. «In meiner Freizeit fische ich gerne auf dem Great Barrier Reef oder gehe Wildschweine jagen», sagt der Familienvater.

Der Käse und das Buurezmorge

Es sind nur wenige Dinge aus der Schweiz, die er vermisst: eine gute Käseplatte zum Beispiel oder ein währschaftes Buurezmorge. In Australien habe er sich gut eingelebt und fühle sich wohl. «Ich geniesse die wunderschöne Natur, Tierwelt und Landschaft und dass fast das ganze Leben draussen stattfindet», schwärmt der Auswanderer. «Die tropischen Strände, der Regenwald und auch die offenen Buschgebiete bieten so viel, dass es einem nie langweilig wird.»

Zu Birrhard hat Christian Schönenberger keinen grossen Bezug mehr, seit seine Eltern vor ein paar Jahren da weggezogen sind. «Es ist auch nicht mehr die gleiche Gemeinde, die mir so bekannt war», findet Christian Schönenberger. «Die Post ist zugegangen, dann der Volg und die Ameisi-Bar. Der Dörfli-Geist ist vielleicht noch da, ist aber sicher nicht mehr gleich.»

Auch die Kollegen und Gspänli von früher seien inzwischen aus der Gemeinde weggezogen. Mit ein paar alten Schulkollegen und Jugendfreunden pflegt Christian Schönenberger via Facebook sporadisch Kontakt. «Und wenn ich einmal in der Schweiz zu Besuch bin, trifft man sich vielleicht.» Ein Gefühl von Heimat kommt in ihm nicht mehr auf, wenn er an die Schweiz denkt. «In Australien fühle ich mich mehr zu Hause», gibt er zu.

Alle vier bis fünf Jahre besucht er seine Familie in der Schweiz. Und seine Tochter, die Ende Jahr die Schule beendet, wird anschliessend ein Jahr in der Schweiz verbringen. Christian Schönenberger plant, dass er in Australien alt werden wird. «Für mich stimmt es hier und ich geniesse jeden Tag», sagt er. Der Weltenbummler hat seinen Platz gefunden. In tropischem Klima, in der Nähe des Meeres, so, wie er sich das immer erträumt hat. Und vielleicht schafft er es noch, nach Darwin zu fahren, um die angefangene Weltreise zu beenden.