«Das ist für mich das absolute Highlight», sagt Yvonne Berglund von der Schwimmbadkommission mit einem Lachen und blinzelt in die Sonne. «Schöner könnte es nicht sein.» Mit etwas Verspätung ist der Spezialtransporter eingetroffen am Dienstagmittag bei der Badi in Schinznach. Auf der Ladefläche liegt die 17,4 Meter lange, über 3 Meter breite und gegen 6 Tonnen schwere neue Breitwellenrutschbahn aus Chromstahl. Die beiden Mitarbeiter der Firma Wiegand aus dem Deutschen Rasdorf hängen die wertvolle Fracht an den Haken des roten Pneukrans. Wenige Minuten später schwebt sie durch die Luft und wird sachte auf der grünen Wiese abgestellt – bereit, um später auf dem Betonfundament beim Nichtschwimmerbecken montiert zu werden.

Sponsoren griffen tief in die Tasche

Für die neue Attraktion im sanierten und erweiterten Schwimmbad haben die Sponsoren tief in die Tasche gegriffen. Im letzten Jahr hatte sich die Schwimmbadkommission auf die Suche nach Geldern gemacht. Lanciert wurde eine Sammelaktion über eine Crowdfunding-Plattform. Namhafte Firmen im Schenkenbergertal und der Umgebung, die Ortsbürgergemeinde Veltheim und die Einwohnergemeinde Schinznach sowie Privatpersonen sicherten in der Folge Beiträge zu. Rund 130'000 Franken kamen zusammen, die Erwartungen der Schwimmbadkommission wurden übertroffen – bei weitem.

120'000 Franken werden für die neue Breitwellenrutschbahn eingesetzt, der Rest für eine Vogelnest-Schaukel sowie eine Seilbahn auf dem Spielplatz. Das ganze Geld, betont Yvonne Berglund, kommt vollumfänglich der Rutsche und den Spielgeräten zugute.