Roger Priester ist Stammgast im Restaurant zur Brugg im Badener Stadtteil Kappelerhof. Liebe auf den ersten Bissen wars, als er zum ersten Mal im Restaurant ass. «Das Cordon bleu und die gute Bedienung haben es mir sofort angetan», erzählt der 61-jährige Fislisbacher. Mit dem guten Essen wollen er und Wirt Sascha Feller heute Abend auch in der Sendung «Mini Beiz, dini Beiz» überzeugen. In der Doku-Soap des Schweizer Radio und Fernsehens SRF stellen fünf Stammgäste während einer Woche ihre Lieblingsbeiz vor. Jeden Tag gastiert das SRF in einem anderen Lokal. Am Ende jeder Folge bewerten die Teilnehmer das Restaurant. Am Ende der Woche gewinnt jene Beiz mit den meisten Punkten.

Als das SRF den Wirt anfragte, ob er mitmachen möchte, war er zuerst skeptisch. «Ich war nicht sicher, ob ich mich vor der Kamera wohlfühlen werde», erzählt der 29-Jährige. Da die Sendung aber eine gute Plattform biete, das Restaurant bekannter zu machen, habe er dann doch zugesagt. Und mit Roger Priester fand er den passenden Stammgast. «Ich sagte Ja – und konnte nicht mehr zurück», sagt Priester und lacht.

Mit drei Cordon bleus zum Sieg?

Ende Juli war es dann so weit: Die Kameraleute der deutschen Produktionsfirma ITV reisten an. «Es war ein langer, anstrengender Drehtag», erinnert sich Feller. Von 13 Uhr bis fast bis um Mitternacht liefen die Kameras. «Da wir aber so früh mit den Dreharbeiten begannen, hatte ich genug Zeit, mich an die Kameras zu gewöhnen.»

Ein Skript gab es nicht. Doch mussten zum Teil einige Szenen mehrmals gedreht werden. Zum Beispiel, als Stammgast Priester seinen Einsatz verpasste: Nach dem Apéro im Garten filmte das Kamerateam, wie die Teilnehmer ins Restaurant wechselten. Doch von Priester fehlte jede Spur. «Ich war draussen, da ich noch mit jemandem sprach», erzählt er schmunzelnd. Also musste die Szene nochmals gefilmt werden.