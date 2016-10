Wieder sorgt ein Politiker aus Baden schweizweit für Schlagzeilen. Diesmal ist es nicht der Stadtammann, sondern einer, der ihm im Herbst 2017 vielleicht seinen Sitz streitig machen will: Reto Schmid, ehemaliger Stadtrat und CVP-Grossratskandidat, der zurzeit auf Mauritius in den Ferien weilt, hatte am Dienstag auf dem sozialen Netzwerk Facebook mit einem «Petri Heil» angekündigt, zum Hochseefischfang auszufahren. Ziel ist ein Thunfisch am Angelhaken. Stunden später können alle – nicht nur die 1297 Freunde – auf Facebook sehen, wie Schmid am Strand mit einem 71 Kilo schweren toten Haifisch in den Armen für das Trophäenbild

posiert. Was er noch nicht weiss: Es handelt sich um einen Weissspitzen-Hochseehai, der seit 2008 auf der Roten Liste bedrohter Tierarten steht.

Nach ersten Gratulationen bricht ein Shitstorm über Schmid herein, der ihm in Dutzenden von Kommentaren harsche Kritik, Beschimpfungen und üble Vorwürfe beschert. Schmid, durch diese Tirade offensichtlich konsterniert, entschuldigt sich am Mittwoch auf seinem Profil. Doch selbst sein Versprechen, sich nun für den Schutz der Haifische zu engagieren, lässt die Welle der Entrüstung noch nicht abebben. Vielmehr wirft man ihm Scheinheiligkeit und politisches Kalkül vor.

Schmid: «Das war dumm»

«Es tut mir leid», erklärt Reto Schmid per Telefon aus Mauritius. Er sei sich der Tragweite des Falls nicht bewusst gewesen. Aus der jetzigen Perspektive bereue er alles. «Das war dumm», gesteht Schmid, denn er hätte wissen müssen, dass das je nach Fisch problematisch sei. Schmid schildert, wie es ihm quasi den Ärmel hineingenommen habe: «Da ist man erstmals auf Hochseefischfang und hat plötzlich einen solchen Fisch an der Angel», beginnt er zu erzählen. Angefeuert vom Fischer im Boot steige da eine Euphorie hoch. «Ja, im Moment war ich sogar stolz auf meinen Fang, der von allen bestaunt wurde», gesteht Reto Schmid. Was er gemacht habe, sei auch nichts Verbotenes gewesen. Das stimmt für Mauritius, andernorts – wie zum Beispiel in Ägypten – wäre er bestraft worden.