In drei Reihen stehen die Autos Schlange. Aber nicht etwa vor einer roten Ampel, sondern in der neuen Verkaufshalle der Amag Baden in Fislisbach. Auf einer Ausstellungsfläche von 650 Quadratmetern werden an der Oberrohrdorferstrasse die verschiedensten Audi-Modelle präsentiert: vom Kleinwagen A1 zum SUV-Coupé Q8 bis hin zu den sportlichen Modellen wie dem Audi TT und R8 Spyder.

Nach einer Bauzeit von 18 Monaten wurde gestern der regionale Audi-Handelsbetrieb eröffnet. «Für die Amag ist dieser neue Standort sehr wichtig», sagte Hansueli Bächli, Geschäftsführer der Amag Schinznach-Bad. Man liege ideal im Einzugsgebiet Baden-Wettingen, nahe der Autobahn und an einer viel befahrenen Achse. Zudem sei man jetzt nahe bei den Kunden. Denn: Zuvor war die Marke Audi bei der Amag Schinznach-Bad eingegliedert. Mit dem Umzug wurde das operative Geschäft nach Fislisbach verlegt. Die dortige Audi-Vertretung wird – was die Servicearbeiten anbelangt – aber nach wie vor bestehen bleiben. Auch 15 Stellen wurden nach Fislisbach verlegt, mit der Neueröffnung kommen nun 10 neue Arbeitsplätze hinzu. Die Mitarbeiterzahl soll im Laufe der Zeit erhöht werden.