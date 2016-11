Das ist wohl kein Zufall: Am gleichen Tag, als der Artikel «Zweifel an Feris Führungsqualitäten» erschien», kommunizierte die Gemeinde in Sachen Überprüfung der Organisations- und Führungsstruktur bei den Sozialen Diensten Wettingen.

SP-Gemeinderätin und Regierungsratskandidatin Yvonne Feri sagt auf Anfrage: «Mit dieser Medienmitteilung distanziert sich die Gemeinde ganz klar von den Äusserungen des Fiko-Präsidenten Christian Wassmer, die zusammenhangslos sind und weder Hand noch Füsse haben.»